“Super sexy”. Ecco Michela, figlia di Giancarlo Magalli. Papà gelosissimo. Le foto

Giornate intense per Giancarlo Magalli. Per lui è appena iniziata una nuova avventura a I Fatti Vostri ed è una stagione, questa, del tutto inedita perché quest'anno c'è Roberta Morise. Si cambia volto femminile in coppia con lo storico conduttore ed era inevitabile che il pensiero finisse dritto fino ad Adriana Volpe. Tra i due i rapporti sono sempre stati burrascosi e questo potrebbe comportare anche delle difficoltà da parte di Roberta Morise: "Scommetto che scatterà subito una sincera sintonia", ha riferito a Il Giornale, convinta non ci saranno scintille e che il loro rapporto sarà forte della sua semplicità. Ma non è l'unico rapporto con il genere femminile a far parlare di Giancarlo Magalli questa settimana: oggi, l'istrionico conduttore è ospite di Vieni da me, accompagnata dalla figlia Michela. La più piccola di casa Magalli è molto famosa sui social: su Instagram ha un profilo quasi da influencer. Merito di scatti alquanto 'scottanti' e provocatori. Certo, papà Giancarlo non è un tipo che lascia fare: di lei si dice molto geloso. (Continua a leggere dopo la foto)

E della gelosia del papà nei confronti di Michela Magalli se ne ha avuto prova nei mesi scorsi proprio sul piccolo schermo TV. Colpa di Luca e Paolo che lo scorso aprile hanno deciso di fare uno scherzo al conduttore grazie ad una puntata di Quelli che dopo il Tg. In quell'occasione, Luca ha lasciato intendere a Magalli di essere diventato amico intimo di Michela. Lo scherzo è durato pochi minuti in modo sorridente, ma l'intervento telefonico della ragazza ha spinto il padre a manifestare una forte gelosia nei suoi confronti. "Ma è una bambina!", ha detto con il sorriso, prima di lanciarsi in un "Per mia figlia avevo sempre sperato in un uomo per bene". (Continua a leggere dopo la foto)



Anche oggi, ospite di Caterina Balivo nella nuova trasmissione 'Vieni da me', Giancarlo Magalli ha parlato della figlia Michela. Fianco al fianco, la coppia papà-figlia si è divertita intervenendo nel nuovo format televisivo pensato dalla Rai. A conferma del sentimento di gelosia da parte di Giancarlo è arrivata una stoccata a Michela: "Non mi piace vederla sui social, soprattutto in quelle pose provocanti". Ma Caterina, per zittire il papà gelosone, ha pensato bene di tirare fuori una vecchia foto del conduttore de I Fatti Vostri: nudo, nella vasca da bagno, coperto solo da tanta schiuma. "Sì, ma era solo per Pechino Express" si è difeso il papà di Michela. Occasione buona per la figlia: "Papà, devi essere più social: ti faccio un corso di selfie!" ha scherzato 'Magallina'. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Giancarlo è un padre affettuoso oltre che geloso: "Non mi ha mai dato uno schiaffo - ha rivelato la giovane nel salotto di Caterina Balivo - mia mamma ogni tanto sì". Michela Magalli è nata dalla relazione del conduttore con Valeria Donati e ha una sorella maggiore, Manuela, frutto del primo matrimonio del presentatore con Carla Crocivera. Magallina ha 24 anni, esperta di moda e tendenze, si è ritagliata una buona fetta di popolarità sui social. Fashion blogger e influencer su Instagram vanta un profilo seguito da più di 22 mila follower.

