“Tutto al vento!”. Veronica Maya, topless da capogiro. La conduttrice senza veli

Domani prende il via la dodicesima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti sempre al timone. Tra i celebri 'concorrenti' che in questi anni sono passati dagli studi Rai c'è anche Veronica Maya: di lei si sono perse letteralmente le tracce, sul piccolo schermo, da qualche anno. Tutta colpa, a suo dire, di un involontario topless durante un'esibizione proprio a Tale e Quale Show: "Ero lanciatissima - ha dichiarato al settimanale 'Nuovo Tv' - ma quell'incidente mi è costato una carriera". Adesso, infatti, Veronica Maya non si vede quasi più ma anche per una sua scelta, come lei stesso ha ammesso nell'intervista concessa al settimanale: "Ho rinunciato ai reality, me li hanno proposti tutti: da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, ma non farò mai un programma del genere perché ho un senso della dignità troppo alto. So di poter guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro, senza stare lontana dai miei figli". (Continua a leggere dopo la foto)





Anche perché Veronica Maya non è proprio inoccupata. Dal post Tale e Quale Show, quando le cose sono iniziate ad andare male sotto il profilo professionale in TV, Veronica ha deciso di perseguire una strada alternativa: ha avviato un'agenzia di eventi a Napoli insieme a due amiche. "È stato un inverno intensissimo – ha svelato lo scorso giugno al settimanale 'Nuovo' -, in cui mi sono divisa tra i miei tre figli, l’apertura del nuovo studio di mio marito e l’impegno con la società di eventi che ho aperto a Napoli. L'ho creata con due amiche, una architetto e l’altra storica dell’arte: credo molto nell'unione di sinergie femminili". (Continua a leggere dopo la foto)



La vita privata di Veronica Maya, comunque, è sempre stata al centro delle cronache di gossip. Soprattutto durante i primi anni duemila quando ha conosciuto Aldo Bergamaschi, volto noto di Uomini e Donne e oggi autentica pop-star in Israele: con lui si è sposata nel 2005 per separarsi cinque anni dopo, nel 2010. Dopo l’addio Veronica Maya ha chiesto l’annullamento delle nozze alla Sacra Rota e ha sposato Marco Moraci, celebre chirurgo plastico. La coppia ha tre figli: Riccardo, Tancredi e Katia, che hanno 6, 4 e 2 anni. E Veronica, lontano dai riflettori da molto tempo, si è ritrovata oggi sulle pagine di Nuovo Tv, proprio con Marco Moraci. Per lei ancora una volta un 'topless' inaspettato... (Continua a leggere dopo la foto)



Negli ultimi scatti dalle vacanze Veronica e Marco si mostrano in barca mentre veleggiano liberi senza alcun capo addosso. La Maya sfoggia un topless perfetto, il marito Moraci si cambia il costume bagnato e resta senza gli slip, come mostrano le immagini pubblicate da Settimanale Nuovo. Per Veronica solo tanti complimenti: a 41 anni il suo fisico è ai limiti della perfezione con le sue curve toniche.

