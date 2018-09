Una nuova stagione di Uomini e Donne è partita 'alla grande' con nuovi tronisti tutti da scoprire. Tra questi c'è, ad esempio, Luigi Mastroianni. Intanto, i dati auditel premiano Maria De Filippi: non a caso si è conquistata, in questi anni di carriera televisiva, l'appellativo di 'Queen Mary', ovvero reginetta del piccolo schermo. Il suo dating-show sbarazza la concorrenza stracciando 'Vieni da me' e 'Detto Fatto', competitor sulle frequenze Rai. E questi primi giorni di Uomini e Donne ci hanno consentito di ritrovare nel salotto Mediaset personaggi ai quali, ormai, in questi anni abbiamo imparato a conoscere: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani. Mentre abbiamo dovuto salutare Giorgio Manetti, pronto per un’esperienza imprenditoriale nel campo del turismo. E proprio su quest'ultimo ne ha parlato duramente Giuliano Giuliani definendolo ipocrita e 'meschino'.(Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo dei nuovi tronisti da scoprire per quanto concerne il Trono Classico di Uomini e Donne. Nel salotto Mediaset trova spazio Maria Antonetta Fasone (detta Mara) che, a quanto pare, un tempo è stata corteggiatrice di Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia Rodriguez). Tra i nuovi volti della stagione che andranno a sedersi sul trono Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio quest'ultimo, nella passata edizione di Uomini e Donne, è riuscito a conquistare il cuore di Sara Affi Fella... (Continua a leggere dopo la foto)



Luigi Mastroianni, nella passata edizione di Uomini e Donne, è riuscito a stregare la bella Sara. Tra i due, però, il sogno romantico è durato meno di quanto ci si potesse aspettare: trenta giorni di storia, poi il buio. La relazione tra i due è naufragata inesorabilmente lasciando strascichi importanti soprattutto nel cuore di Luigi Mastroianni: tramite i social network, infatti, ha mosso accuse pesanti nei confronti di Sara, rea di averlo scelto - secondo il corteggiatore - solo per un proprio tornaconto personale e di non provare alcun sentimento per lui. Mastroianni ha deciso di dedicare un'intera estate alla sua famiglia per non pensare più alla delusione d'amore: ha trascorso le vacanze in compagnia dei genitori ristoratori e di Salvo, il fratellino 'speciale'. Sì, perché il più piccolo di casa Mastroianni è affetto dalla 'sindrome di down'. "Per lui farei di tutto" ha dichiarato in una passata intervista il nuovo tronista di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)







Luigi Mastroianni torna nel salotto di Maria De Filippi per trovare il vero amore. Ma allo stesso tempo vuole coltivare la sua grande passione, ovvero la musica, e concludere il suo percorso di studi: al nuovo tronista di Uomini e Donne, infatti, manca solo un esame per laurearsi in Giurisprudenza. Luigi Mastroianni è nato a Palermo il 19 dicembre 1994: ha 23 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un assiduo frequentatore di palestre e sale pesi. Non a caso pubblica su Instagram spesso foto con pettorali di fuori. Del resto il suo corpo è ben proporzionato: un'altezza di 190 centimetri per un peso corporeo di ben 90 chilogrammi.

