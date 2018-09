Elodie, il nuovo look. La cantante di Amici cambia ancora: ecco com’è ora

È cominciato tutto con Amici di Maria De Filippi per Elodie. Il talent show di Canale 5 ha fatto conoscere la sua grandissima voce al pubblico e da quel momento per la 28enne si sono aperte le porte del successo. È arrivata tra le finaliste del programma, ha preso parte a diverse edizioni del Festival di Sanremo e inoltre quest'estate ha lanciato il tormentone "Nero-Bali" con Michele Bravi. Un singolo che ha letteralmente spopolato in radio. Insomma, Elodie Di Patrizi di stoffa ne ha da vendere. Di recente, poi, si è parlato di lei anche sul fronte vita privata. È notizia recente (risale a luglio scorso) quella secondo cui la cantante è tornata insieme all'ex Andrea Maggino. È stato quest'ultimo a farlo sapere a tutti con un post su Instagram. Fino a poco prima Elodie era fidanzata con Lele Esposito, altro ex allievo della scuola di Maria De Filippi. I due si erano conosciuti proprio tra i 'banchi' e la loro relazione è andata avanti a lungo tra alti e bassi. (Continua dopo la foto)

Finita definitivamente la storia d'amore con l'ex protagonista di Amici, Elodie ha voltato pagina. Si fa per dire, perché con Andrea c'era già stato del tenero prima che lei approdasse ad Amici 15. I due, comunque, farebbero coppia fissa da diversi mesi, ma non avevano mai confermato i pettegolezzi fino a quando lui, 30 anni, popolare deejay di Gallipoli, ha postato uno scatto social con lei che ha innescato inevitabilmente il gossip.

Voce potente e cronaca rosa a parte, se c'è una caratteristica di Elodie che la rende inconfondibile, allora questa non può che essere relativa al suo stile, originale e imitatissimo. Non la conosciamo da tantissimi anni, ma sui suoi 'colpi di testa' si potrebbe scrivere a lungo. Non tutti sanno che a inizio carriera, prima di fare il suo ingresso ad Amici, la cantante romana era riccia e castana.

Visualizza questo post su Instagram L'attesa che mi piace✨ @faustopuglisi @fabiomunisph @tiny_idols @nicolabaldacci Un post condiviso da Elodie (@elodiedipatrizi) in data: Set 4, 2018 at 5:14 PDT





Nel talent di Canale 5 si è subito distinta (anche) per i capelli rosa fluo. Una tonalità che, diciamo la verità, non proprio tutte hanno il coraggio di sfoggiare. Poi Elodie è passata al biondo platino e ora ha cambiato anche acconciatura. Nuovo look per la 28enne, che ha fatto crescere leggermente la chioma, sfoggiando ha un taglio "a scodella" rasato sulla nuca, più lungo al centro della testa, in maniera tale che i capelli le cadano sulla fronte come una frangetta. I suoi capelli ora sono bicolori: la parte rasata è scura come la ricrescita, quelli più lunghi, invece, sono biondissimi. Il suo prossimo look? E chi può dirlo...

