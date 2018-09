“Seg*ioli”. Nooo! Caterina Balivo, figuraccia in diretta. Pubblico basito, studio ko

Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, non smette di stupire. Gli ascolti stanno deludendo le attese ma a tenere alto il morale delle truppa ci pensa Caterina che, con la sua carica ironica, riesce a strappare sorrisi anche quando la gaffe assume proporzioni enormi. Dopo il caso di Claudia Gerini chiamata dalla Balivo Sabrina Ferilli - l’involontario errore ha fatto dapprima calare qualche secondo di gelo in studio, poi il pubblico presente ha iniziato a rumoreggiare cercando di far notare alla conduttrice l’incredibile gaffe chiusa con una grande risata- tocca a Enzo Iacchetti. Il comico e il figlio Martino stavano parlando della scuola e del fatto che sia normale a volte “marinarla”, cioè saltarla. Il più giovane degli Iacchetti ha, ad esempio, ammesso di aver saltato più volte la scuola all'insaputa dei genitori, e così suo padre Enzo. «Insomma, siete una famiglia di segaioli», sbotta Caterina Balivo suscitando l'ilarità dei presenti in studio. (Continua dopo la foto)



Mentre la Balivo ha fatto finta di non accorgersene, Iacchetti ha fatto notare che forse non era carino usare quell'espressione, ovviamente con tono scherzoso. E così la conduttrice di Vieni da me si è messa le mani tra i capelli ed è scoppiata a ridere, realizzando quanto fosse accaduto gli attimi prima. Iacchetti ha provato a toglierla dall'imbarazzo scherzandoci su: «Dai che adesso per questa frase ti licenzieranno...». (Continua dopo la foto)

Enzo non perde il sorriso nonostante non stia vivendo una situazione facile. A raccontarlo fu lui stesso in una recente intervista a Dagospia, lasciando intendere di alcuni problemi finanziari. “Mi chiamano per un periodo sempre più stretto e questo mi dispiace”.E con un occhio al futuro il conduttore dice: “Non vorrei che presto o tardi mi dicano ciao ciao”. Il conduttore durante lo sfogo, ha poi confessato: “Quando c’è una scommessa mi ci buttano sempre dentro e pian piano sto consumando i soldi guadagnati in passato”.

Tra l’altro, il conduttore ha anche rivelato che negli Anni Novanta era riuscito a mettere da parte qualche soldo. Però a causa dell’entusiasmo e delle numerose tasse ha sperperato tutti i suoi risparmi. Enzo Iacchetti ha paura ora che molti produttori televisivi si scordino di lui e che di conseguenza non venga più contattato per trasmissioni o opere teatrali. Tuttavia, salvo imprevisti però dovremmo rivederlo presto a Striscia la Notizia, insieme al suo inseparabile compagno.

