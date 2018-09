Recentemente abbiamo visto la famiglia di Alessia Marcuzzi riunita per festeggiare il compleanno di Mia, la figlia che la conduttrice ha avuto da Francesco Facchinetti. La piccola, biondissima e uguale alla mamma, ha spento 7 candeline. Alessia, che si appresta a prendere il posto che fu di Ilary Blasi a Le Iene, le ha organizzato un pigiama party (tutto in rosa) nella sua casa romana e ha invitato anche il resto della famiglia. Basta guardare lo scatto che precede il momento della torta per rendersi conto di quanto sia allargata e felice la famiglia al gran completo: in posa, al centro, c'è Mia e sullo sfondo ci sono papà Francesco Facchinetti con la moglie Wilma Helena Faissol, mamma degli altri due figli del cantante, e poi ci sono la conduttrice e il marito Paolo Calabresi. Ma alla festa, oltre agli amichetti della bambina, ha partecipato anche Gaia Lucariello, neo moglie di Simone Inzaghi, e il loro bambino Lorenzo, 4. Proprio da Inzaghi, 17 anni fa la Marcuzzi, che al matrimonio dell'ex con la Lucariello ha fatto da testimone, ha avuto il suo primo figlio, Tommaso. (Continua dopo la foto)



Sì, ha già 17 anni il primo figlio di Alessia Marcuzzi, che sembra una ragazzina a vederla nelle foto Instagram di questa estate. La conduttrice ci tiene tantissimo a mantenere unita la sua famiglia, anche e soprattutto per amore dei figli: “Nessun cambiamento potrà metterlo in discussione”. Tommaso al matrimonio di papà non c'era perché in ospedale. L'abbiamo 'conosciuto' durante l’ospitata della Marcuzzi da Fazio. In quell’occasione Alessia rivelò di aver installato sullo smartphone un’App che permette di geolocalizzare il figlio, ormai adolescente, in qualsiasi momento.

Incredulo Fazio aveva chiesto una prova in diretta e quello che ha scoperto Alessia ha suscitato parecchia ironia: il giovane Inzaghi, infatti, pare si trovasse nel dormitorio femminile del college londinese che sta frequentando. Altro che a studiare! Scherzi a parte, se Mia è la fotocopia di mamma, anche Tommaso ha ereditato la bellezza. Guardate che bocca carnosa che ha! L'altezza statuaria e il fisico atletico sono invece caratteristiche prese sicuramente da papà Simone. Così come il suo amore per il calcio.

Tommaso, che quindi ha preso un po' da Alessia e un po' da Simone Inzaghi, è nato il 29 aprile del 2001 e oggi è un diventato un bel ragazzo adolescente. Come avrebbe potuto essere, d'altronde, con due genitori così! Ha un profilo Instagram modestamente seguito (conta più di 90mila follower) ed è praticamente bilingue, visto che frequenta un college a Londra. Ma come abbiamo già scritto è comunque sotto 'stretto controllo' di mammà. E, come scrive Gioia, prende anche lezioni di fotografia, business media e regia.

