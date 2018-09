Silvia Toffanin, conduttrice televisiva, modella e giornalista, è dal lontano 2000 ormai per tutti la compagna di Piersilvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset e figlio dell’ex-Presidente del Consiglio. Nel 2000 debutta nel mondo della televisione entrando a far parte del cast del quiz di Canale 5 'Passaparola', a cui partecipa per due stagioni (insieme a Ilary Blasi, anche lei diventata conduttrice e moglie di Francesco Totti). Nel settembre 2006, affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini e dal dee-jay Alvin, ha ereditato da Paola Perego la conduzione di Verissimo. Silvia si laurea in lingue e letterature straniere nel 1997 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su ‘I telefilm americani per adolescenti’: è il critico televisivo ed editorilaista del ‘Corriere della Sera’ Aldo Grasso a fare da relatore. La Toffanin si impone nello spettacolo quando – sempre nel 1997 – partecipa sulla RAI alle finali del concorso di Miss Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio nel 2000 debutta nel mondo della televisione, quando entra a far parte del cast del quiz di Canale 5 ‘Passaparola’, cui partecipa per due stagioni. Silvia è fidanzata con Piersilvio Berlusconi: i due stanno insieme da oltre diciotto anni essendosi legati sentimentalmente nel 2001. Qualche rivista di gossip nel 2016 ha parlato di un probabile matrimonio blindatissimo, probabilmente a Portofino; ma di questo matrimonio non si sa niente di certo.

La coppia non si è ancora sposata e ha tre figli: Lorenzo Mattia Berlusconi(nato il dieci giugno 2010) e Sofia Valentina Berlusconi (nato il dieci settembre 2015). A differenza di molte "mamme vip", Silvia non è presente sui social e il suo quotidiano è vissuto nell'intimità delle mura domestiche. "Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata - spiega - Da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social".

"Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata - aggiunge - e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra”. Silvia Toffanin è nata a Nata a Marostica il 26 ottobre 1979. È alta 169 centimetri e ha un peso corporeo di 52 chilogrammi. Secondo la scala IMC è sottopeso poiché il suo peso specifico è pari a 18,21.

