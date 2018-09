Uomini e Donne è ripartito dal trono over, ma con un grande assente. Dopo anni, Giorgio Manetti, ovvero Il Gabbiano, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. Si mormorava del suo addio da mesi, ma i fan stentavano a crederci. Poi, dopo tanti rumor, è arrivata la conferma che ha spiazzato tutti: Manetti ha abbandonato davvero il trono over. Lo ha fatto sapere poco prima che ripartisse la nuova stagione sulle pagine del settimanale Spy. E nell'intervista al magazine non solo ha confermato l'addio, ma ha spiegato anche la ragione.

Ha lasciato lo studio che gli ha dato la notorietà per dedicarsi a un progetto di tutt'altro genere, “un’iniziativa a livello internazionale – ha anticipato Giorgio a Spy senza dare però troppi dettagli - In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”. Non ci sarà Giorgio, quindi, ma per Gemma è tornato Marco Cappagli, il corteggiatore che a giugno scorso se ne era andato proprio perché il suo rapporto con la dama era minato dalla presenza di Manetti. (Continua dopo la foto)



Ma non solo vecchie conoscenze, anche nuovi protagonisti. Nella seconda puntata del trono over, per esempio, ha fatto il suo ingresso in studio un cavaliere fascinoso che non è passato per niente inosservato. Si chiama Gianluca Scuotto e, appena si è seduto al centro e Maria gli ha dato la parola, il pubblico femminile di Uomini e Donne ha avuto un sussulto. Gianluca, napoletano, ha raccontato di essere un personal trainer e un attore. Appassionato di sport e recitazione ha detto di avere 44 anni e di essere alla ricerca una compagna.

“Sono un personal trainer con la passione per la recitazione – ha detto il nuovo cavaliere - A volte faccio anche l'attore, però qui sono me stesso. Ho una visione dell’amore un po' infantile. Sono stato condizionato dai cartoni animati, per cui ho l’idea di un amore che possa vincere su tutto. Nella vita sono stato fortunato, ho avuto diverse storie importanti però sono single da un anno. Non ho mai trovato una donna in grado di fare il ‘salto senza paracadute’”. Una presentazione che è stata accolta da un forte applauso del pubblico in studio e pare avere suscitato l’attenzione di molte dame.

A ben guardare Gianluca, però, oltre a notare un gran fascino, a qualcuno sarà sembrato un volto familiare. A ragione: sono state numerose le sue collaborazioni nel settore dello spettacolo. Nel 2015 ha recitato nella soap 'Un posto al sole' nel ruolo di Luigi Apicella e l'anno prima ha partecipato alle selezioni di 'Tu sì que vales' presentandosi come personal trainer e recitando un monologo. Pertanto ha 'conosciuto' Maria De Filippi già 4 anni fa. Ma è approdato a Uomini e Donne per cercare la compagna della sua vita e, già al suo debutto in studio sono state diverse le "candidature spontanee" arrivate alla trasmissione a mezzo social.

"È diversa, più giovane". E piace da morire: vista Maria De Filippi a Uomini e Donne?