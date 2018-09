Giornalista di talento e donna brillante, Nadia Toffa è uno dei personaggi di spettacolo più apprezzati del momento. Classe 1979, la giornalista è laureata in ''Lettere e Filosofia'' a Firenze e ha mosso i suoi primi passi nel mondo televisivo all’età di 23 anni su Telesanterno, un’emittente televisiva locale. Prima di approdare a ‘’Le Iene’’ ha lavorato per quattro anni per ''Retebrescia''. Ha raggiunto la popolarità con il programma televisivo Le Iene. Il primo colloquio con Davide Parenti, l’autore della trasmissione, non hanno esito positivo, ma alla fine Nadia Toffa è riuscita a raggiungere il proprio intento e nel 2009 è diventata una "Iena". Nel corso della sua carriera nello show di Italia 1, è protagonista di numerose inchieste clamorose, incluse quella relativa ad alcune presunte truffe effettuate ai danni del Sistema Sanitario Nazionale da alcune farmacie. Per questi servizi finisce a processo per diffamazione. Si occupa anche della proliferazione delle sale slot machine, della cosiddetta terra dei veleni a Crotone e dell'aumento del numero di tumori tra Napoli a Caserta, per colpa dello smaltimento illegale dei rifiuti da parte della camorra. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 2 aprile 2014 è uscito il suo libro Quando il gioco si fa duro sul fenomeno dell'azzardopatia in Italia. Il 15 aprile 2015 ha vinto il primo premio nella sezione tv del premio internazionale Ischia di Giornalismo. Nell'autunno 2015 debutta alla conduzione con il talk show di Italia 1 Open Space, ideato dai produttori delle Iene, andato in onda in prima serata per quattro puntate. Inoltre dal 2016 affianca Pif e Geppi Cucciari alla conduzione di Le Iene, nella puntata infrasettimanale. Nell'autunno del 2016 torna alla conduzione del programma Le Iene, affiancando nella puntata infrasettimanale Matteo Viviani, Andrea Agresti, Paolo Calabresi e Giulio Golia. (Continua a leggere dopo la foto)

Il 2 dicembre 2017 ha avuto un malore durante un servizio a Trieste, e ciò ha comportato un suo momentaneo allontanamento dalla vita lavorativa. L'11 febbraio 2018 rivela, durante il ritorno alla conduzione del programma televisivo di Italia 1 Le Iene, che ciò era dovuto a un tumore. ‘’Ho avuto un cancro. - ha raccontato la giornalista - In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio".

Nadia Toffa ha un bellissimo rapporto d’amore, l’ha svelato dopo la malattia, ma è una ragazza davvero molto riservata e preferisce parlare solo del suo aspetto professionale in televisione. La giornalista è alta 1,70 centimetri e pesa circa 50 chili. Nel settembre del 2018 Nadia Toffa ha pubblicato una foto in cui mostra la ricrescita dei capelli dopo la chemioterapia. ‘’Dopo chemio e radio i capelli ricrescono. - ha detto -Non si rimane pelati per sempre’’. La frase è stata accompagnata a una foto che la mostra insieme alla mamma Margherita.

