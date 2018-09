Per Federica Panicucci una stagione televisiva del tutto speciale. Quella che è iniziata lunedì 10 settembre è la decima alla guida di Mattino Cinque, programma di infotainment della rete del Biscione. La decima stagione torna come sempre con temi d'attualità, cronaca, sprazzi di politica, senza lasciare da parte il mondo del gossip. Per la Panicucci, dunque, un anno tutto da vivere. In una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha dichiarato che in questi dieci anni, sia lei che il programma sono cambiati molto. Mattino 5 si è evoluto, trasformato, ha cambiato forma molte volte pur mantenendo il giusto equilibro tra cronaca nera e rosa, attualità, costume. La Panicucci è diventata presentatrice del contenitore d’infotainment targato Videonews nel 2009, subentrando a Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

La Panicucci, in avvio di stagione, è stata parecchio punzecchiata dai social network. Colpa della conferma di Francesco Vecchi: settembre 2018 è ben saldo al suo posto, al fianco di Federica Panicucci. Lunedì, infatti, in occasione della prima puntata di Mattino Cinque della nuova stagione il giornalista ha aperto la trasmissione insieme alla bionda conduttrice. Pace fatta o convivenza forzata? Intanto i social apprezzano la scelta del Biscione: "Sarò ripetitiva - scrive un utente su Twitter - ma il fatto che Francesco sia al suo posto piace molto. Bravissimo professionista, serio e preparato!".



Ma oggi per Federica Panicucci è un giorno speciale, molto doloroso. Nel 2016, nella notte tra il 12 e il 13 settembre, se ne andava papà Edoardo. Con una foto dal suo album dei ricordi la conduttrice ha ricordato il genitore a due anni dalla scomparsa. Dolcissimo e da brividi il messaggio postato su Instagram: "Papy, lascia per un momento il cielo e vieni ad abbracciarmi". Tantissimi, subito, i messaggi di vicinanza dei fan, accomunati dalla stessa perdita o semplicemente vicini alla loro beniamina, conduttrice di Mattino Cinque. Qualche mese fa aveva parlato della sua perdita più dolorosa negli studi di Verissimo, sottolineandone lo strazio: "Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché era un uomo straordinario e mi manca moltissimo". (Continua a leggere dopo la foto)



I nostri super conduttori @Fede_Panicucci e @CescoV vi aspettano domani sempre alla stessa ora per una nuova puntata di #Mattino5! Vi auguriamo una splendida giornata, a domani! pic.twitter.com/kZqXTM6jFS — Mattino5 (@mattino5) 12 settembre 2018

Visualizza questo post su Instagram Papy, lascia per un momento il cielo e vieni ad abbracciarmi❤#dueannisenzate Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: Set 11, 2018 at 9:46 PDT

Nel salotto di Silvia Toffanin, inoltre, Federica aveva raccontato un particolare straziante: "A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono". Ma non tutto il male viene per nuocere: la Panicucci, infatti, durante la malattia del padre ha potuto ricevere un grande regalo: "Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola".

