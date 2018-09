“Benvenuto Mattia”. Fiocco celeste a Uomini e Donne: è mamma bis

Fiocco celeste a Uomini e Donne, è arrivata la cicogna a casa di una ex protagonista storica della trasmissione: benvenuto al mondo Mattia. La notizia ha cominciato già a diffondersi in rete, ma al contrario di come accade in questi casi, stavolta non è stata la mamma (che ha già una figlia, Asia) a condividerla con i numerosi fan. È così riservata e gelosa del suo privato che non ha nemmeno un profilo Instagram. Ci ha pensato però un suo caro amico che noi abbiamo conosciuto nell'ultima edizione del Grande Fratello, quello condotto da Barbara D'Urso e poi vinto da Alberto Mezzetti. Stiamo parlando di Danilo D'Aquino. È stato lui uno dei primi a diffondere in rete il lieto evento. In una Storia apparsa sul suo Instagram, l'ex gieffino si è congratulato coi i neo genitori e svelato anche il nome del bambino. Mattia, appunto. Curiosi, a questo punto, di sapere chi è la mamma che ha festeggiato l'arrivo del suo secondo figlio? È Martina Luciani, la ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Giorgio Alfieri. (Continua dopo la foto)



Martina partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2006. Indimenticabile per i fan il momento della scelta, quando Giorgio si fiondò sotto casa di Martina con un megafono e una limousine per 'rapirla'. Da lì seguì un viaggio prima a Firenze e poi Venezia. Una grande passione quella di Giorgio e Martina, che nel 2008 hanno avuto Asia, la loro prima e unica figlia. Ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e la relazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è naufragata.

Dopo vari alti e bassi, tra la Luciani e Alfieri nel 2014 è finita definitivamente. Ognuno per la sua strada. E lei ha voltato pagina con Patrizio Pascucci, che è il neo papà di Mattia (per lui è il suo primo figlio, ndr). La dolce attesa di Martina era stata resa nota a marzo scorso. Romana, di professione estetista, da circa 3 anni è legata a Patrizio, che nella vita è consulente finanziario e calciatore.

Sarà festa grande, allora, a casa Pascucci-Luciani per l'arrivo del piccolo Mattia. Ma non conosciamo altri dettagli visto che la notizia non è stata data dai diretti interessati. A proposito: ma che fine ha fatto Giorgio Alfieri? Lo avevamo lasciato mesi fa con un appello alla De Filippi: voleva un'altra chance per trovare l'anima gemella. Presto, invece, lo ritroveremo a Temptation Island Vip. Nel programma che inizierà il prossimo 18 settembre, infatti, ci sarà anche lui tra i tentatori famosi.

