Temptation Island Vip, ora quasi ci siamo sul serio. Dopo il grande successo dell'edizione Nip, quella condotta come sempre da Filippo Bisciglia, c'è grande attesa per la prima riservata ai volti noti. A fare gli onori di casa, come è noto, sarà Simona Ventura, che inaugurerà il programma il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il format resta lo stesso: Super Simo racconterà le svolte salienti del docu-reality e le telecamere seguiranno le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Le coppie 'in gioco' sono le seguenti: Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Andrea Zenga, figlio del famoso portiere, e Alessandra Sgolastra; l'ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati e il neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager di Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce metà e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, calciatore e volto del trono over di Uomini e Donne con Ursula Bennardo. (Continua dopo la foto)



Manca una manciata di giorni, ormai, alla prima puntata, ma la conduttrice ha dato qualche anticipazione al settimanale Chi. E incuriosito di più i telespettatori che già fremono. Com'è comprensibile, c'è anche tanta attesa nel vedere la Ventura e il suo ex, Stefano Bettarini, che partecipa con la sua nuova fidanzata, Nicoletta Larini. E siccome le registrazioni di Temptation Island Vip sono avvenute, dunque il primo falò è andato, Simona ha confidato per la prima volta le sensazioni provate in quell'incontro. "Ora posso dirle che è stata una scelta giusta (la conduzione, ndr) perché è accaduto qualcosa di inaspettato, bello anche per i miei figli", ha esordito la padrona di casa. E poi ha aggiunto: "Quando mi sono trovata al falò con Nicoletta ho pensato: ‘ma proprio a me doveva capitare’? (ride, ndr)… È stata un’emozione molto forte".

Quindi, sentendo questa dichiarazione, sembra proprio che Temptation island Vip si sia rivelato l'occasione giusta per confermare ancora una volta che la famiglia allargata funziona. Le anticipazioni di Super Simo, però, non finiscono qui. Ne ha anche per il resto del cat. "Per Valeria Marini e Patrick userei la parola “calienti” e ne capirete presto il motivo – dice ancora nell'intervista su Chi - Fabio e Marcella Esposito… beh siamo a un Oronzo style (vi ricordate? Era il concorrente dell’edizione Nip che per gelosia stava distruggendo la location e perdendo l’amore della sua fidanzata, ndr)”.

E ancora, sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini: “Con l’ex tronista Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ne vedremo delle belle. Idem con i protagonisti di Uomini e Donne senior Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Lui è il gallo cedrone italiano al quale, alla fine, forse perdoni quasi tutto. Lei una donna forte. Andrea Zenga, figlio di Walter, e la sua Alessandra Sgolastra credo che debbano scoprirsi”, conclude la Ventura.

"Schifoso". Sossio Aruta la combina grossa, Ursula Bennardo in lacrime. Esplode Uomini e Donne