Alessia Mancini in lacrime (in diretta). A ‘Vieni da me’ proprio non si trattiene

Sono sempre più affiatati Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Ex stellina di Non è la Rai, Letterina di Passaparola ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi lei, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello e attore lui, rappresentano forse una delle coppie più inossidabili del mondo dello spettacolo. Stanno insieme dal lontano 2003: si sono incontrati dietro le quinte de 'La sai l’ultima?' e non si sono più lasciati. Hanno anche due figli, Mya e Orlando, di 10 e 3 anni e proprio all'Isola, tra i vari scandali dell'edizione passata, abbiamo avuto la conferma di quanto siano innamorati l'uno dell'altra. La coppia è stata ospite nella nuova puntata di Vieni Da me, la nuova trasmissione pomeridiana in onda su Raiuno e condotta da Caterina Balivo. È stata un'intervista divertente ma anche emozionante, quella andata in scena nello studio di Caterina. E infatti, alla fine della puntata, la coppia ha voluto ringraziare la Balivo con un video poi condiviso sui canali social del programma fresco di debutto. (Continua dopo la foto)

A Vieni da me Alessia e Flavio si sono anche stuzzicati per i rispettivi ruoli in famiglia: "In verità l'ho nascosto bene, ma non sono io a portare i pantaloni ma lui". E lui ha replicto: "Lei porta i pantaloni ma io porto l'armatura per sopportarla ogni giorno". Ma il momento più commovente è stato quando la padrona di casa ha riservato una sorpresa a Montrucchio. La Balivo gli ha infatti fatto conoscere una signora del pubblico che ha un “legame” speciale con lui.

La donna ha raccontato di averlo seguito durante la sua esperienza al Grande Fratello insieme al padre. Quando però quest'ultimo ha avuto un infarto ed è finito in coma, lei ha continuato a registrargli le puntate e i momenti che lo vedevano protagonista. Facevano entrambi il tifo per lui. E tra quelle registrazioni, ovviamente, c'era anche la puntata finale, quella che in cui Flavio è stato proclamato vincitore. Lì è avvenuto qualcosa di memorabile: quando l'ha fatta ascoltare al padre, lui ha aperto gli occhi.





“Gli ho chiesto di essere forte, poi l'ho dovuto lasciar andare, ma devo ringraziarti perché mi hai regalato sei minuti di vita di mio padre”, ha detto commossa la signora del pubblico all'attore. “Quando Rossella ha saputo di te e ho saputo la sua storia ho pensato: a volte facciamo ridere, altre facciamo pena, ma serviamo anche”, è stato invece il commento di Caterina, che si è commossa. “Non mi aspettavo questa sorpresa – ha detto Montrucchio - Mi sembra incredibile, neppure volevo fare tv. Anzi ogni volta che vado in tv penso di essere inappropriato, quindi mi fa ancora più piacere questa sorpresa”. Ma la più commossa nell'ascoltare quel racconto toccante è stata Alessia, che infatti non ha nascosto le lacrime.

