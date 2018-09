Leone Lucia è già un vero e proprio influencer. Nato lo scorso 19 marzo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ha quasi 6 mesi il primogenito della Ferragni e Fedez e nonostante sia ancora un neonato viene già considerato una celebrità. Ma a fare scalpore, adesso, è un 'attacco' a una nota conduttrice televisiva. Un altro Lucia contro Barbara d'Urso? Non è una novità che Fedez, rapper milanese e marito di Chiara Ferragni, non abbia grande stima di Carmelita. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è stata spesso attaccata, anche attraverso versi di canzoni del passato. Questa volta, per attaccare la conduttrice partenopea, Fedez si gioca la carta 'sketch' con Leone: in uno dei suoi video pubblicati su Instagram, inquadra il primogenito mentre guarda diversi programmi televisivi. Si parte con Peppa Pig, cartone che sembra piacere molto a Leone ma un po' meno a Fedez, passando poi per 'Alvin e i chipmunks', altrettanto gradito da tutti questa volta, fino ad arrivare a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: il piccolo cambia espressione e Fedez coglie la palla al balzo... (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Alla scoperta del papà tatuato 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 26, 2018 at 8:00 PDT

Nel video postato su Instagram sentiamo il noto rapper di Milano dire: "Ecco, qua già ti vedo più perplesso amore eh. Non sie ancora pronto, non sei ancora pronto amore." Le parole di Fedez sembrano essere una chiara e ironica battuta nei confronti di Barbara d’Urso e del suo modo di fare televisione. Del resto, come si vede nell'Instagram stories di Fedez, Leone mentre ascoltava la voce della d’Urso aveva gli occhi sbarrati e la sua bocca aperta e immobile. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi una @carmelitadurso canterina! 🎤🎤🎤

Tra poco a #Pomeriggio5 si parla di future mamme: Paola Caruso accusa il padre del bimbo che aspetta:“Farò il test del DNA” e poi parleremo di una coppia famosa che fra un mese avrà un figlio e poi tanto tanto gossip! pic.twitter.com/7wMbVvWaIR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 12 settembre 2018

Il colpo di scena è però arrivato quest’oggi. Ancora una volta la D'Urso ha accettato la sfida: Carmelita ha dimostrato di essere una persona che sa stare allo scherzo. La conduttrice di Mediaset ha infatti ri-condiviso il video del bambino sul suo profilo Instagram. "Amo la faccia di Leone. Quanto è bello!!! Vi aspetto a Pomeriggio 5!" Quello della donna sembra essere un chiaro invito alla coppia reduce da quello che è stato soprannominato il matrimonio dell’anno. Accetteranno mai? Chi lo sa... (Continua a leggere dopo la foto)



Visualizza questo post su Instagram before anything else Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 23, 2018 at 10:42 PDT

Visualizza questo post su Instagram Nuovo Vlog su YouTube! Link nelle stories ☝🏻 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 23, 2018 at 4:12 PDT



Intanto, fa 'scalpore' una collanina indossata da Leone. Non è l'ultimo accessorio di tendenza regalato da un brand: è una teething necklace, ovvero una collana per combattere i dolori provocati dai primi dentini. Queste sono delle collane in ambra pensate per i neonati che stanno mettendo i primi dentini e stanno lentamente spopolando in ogni parte del mondo poiché riuscirebbero a combattere i fastidi che il bambino prova in questa fase della sua vita...

