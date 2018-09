“Dico basta”. E se ne va. UeD, succede l’irreparabile tra Ida e Riccardo

Uomini e Donne, che macello al trono over. Sì, di già. Se nella precedente puntata era evidente l'attrito tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, in quella andata in onda mercoledì 12 settembre 2018 le cose si sono fatte ancora più complicate. C'è chi parla di addio definitivo e amore al capolinea. Non stanno insieme da molto Ida e Riccardo. Si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne meno di un anno fa e poi sono approdati a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. Dal villaggio in Sardegna erano usciti più uniti e innamorati di prima, ma al confronto che sta andando in scena questi giorni nello studio che li ha fatti incontrare stanno uscendo parecchi altarini. E problemi. Ida ha ammesso di essere stanca di questa situazione, dei continui litigi e di sentirsi sempre quella sbagliata. Si aspetta un cambiamento da parte di Riccardo e la stessa cosa lui, che continua a lamentare diversi atteggiamenti della dama, che ritiene esagerata ed eccessiva e che non gli da libertà. (Continua dopo la foto)





Se i litigi continuano a essere all'ordine del giorno, ora a complicare la situazione sono stati dei messaggi inviati da Riccardo all'ex tentatrice di Temptation island, Stefani Nobile. I due si sono scritti, ma Ida era all'oscuro di questa loro conversazione, dunque in studio sono volate scintille. La single Stefani ha portato le prove di alcune conversazioni avvenute tra lei e Guarnieri durante la stagione estiva e Ida, venuta a conoscenza di quanto accaduto, non ha ovviamente gradito.

I due hanno quindi cominciato a litigare, proprio come avveniva l'inverno scorso, poi la discussione è così degenerata portando la Platano ad abbandonare lo studio. Anche Riccardo, poi, è andato dietro le quinte. Rientrati in studio, il litigio feroce è proseguito. Lui continua a dirsi stanco del comportamento di Ida, troppo gelosa e pesante a suo avviso, ed è a quel punto che Ida prende una decisione drastica: chiudere definitivamente la storia con Guarnieri.

"Se io ti faccio stare male, ti sto pressando, io mi fermo qua. Io una dignità ce l’ho e dico basta”, ha detto Ida fuori di sé. Ha poi salutato Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti per poi lasciare lo studio. Riccardo non sembra scomporsi più di tanto e Maria lo fa notare in puntata. Quindi la domanda da un milione di dollari: ama davvero Ida? Lui dice di essere arrabbiato, ma è ancora innamorato. È un problema caratteriale il loro. Ida rientra e ribadisce tutta la sua delusione per l'atteggiamento di Riccardo che, secondo lei, non prova più niente ma non ha il coraggio di dirglielo. Guarnieri rivela di essere triste per la decisione presa da Ida, ma non si alza per andare a chiarire con lei. Al termine della puntata, però, la coppia, nonostante sia ai ferri corti, torna a confrontarsi dietro le quinte. Sarà finita per davvero o ci sarà l'ennesimo riavvicinamento?

