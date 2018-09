Ah, se ne vedremo delle belle a Temptation Island Vip, la prima edizione che sarà in onda a partire da martedì 18 settembre su Canale 5. Sono sei le coppie che si metteranno a nudo e cercheranno di resistere a ogni tipo di tentazione. Spazio a Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Nilufar Addati e il fidanzato Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito e infine Sossio Aruta con Ursula Bennardo. In occasione del grande e atteso debutto del programma, Simona Ventura ha svelato qualche retroscena inedito sul cast. Al settimanale 'Chi' ha rivelato: "L'esperienza di Temptation è scioccante per quanto sia vera". La conduttrice TV, inoltre, fa delle confessioni abbastanza interessanti su alcuni volti noti di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)



Simona Ventura, al settimanale di Alfonso Signorini, ha spiegato che: "Dopo ogni consegna di un video non dormivo fino alle prime luci del mattino. Non è solo un reality, dentro c'è la vita. Con l’ex tronista Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle. Idem con i protagonisti di Uomini e donne senior Sossio e Ursula. Lui è il gallo cedrone italiano al quale, alla fine, forse perdoni quasi tutto. Lei è una donna forte". Ma a proposito di Aruta e la 'fidanzata', cosa è successo? Qualche anticipazione arriva proprio dal salotto del dating-show di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)



E nel salotto di Uomini e Donne è Sossio Aruta a passarsela male. Queen Mary ha mandato in onda alcuni spezzoni che si vedranno durante le puntate di Temptation Island Vip. Nel dettaglio, il video ha fatto vedere un filmato mostrato a Ursula Bennardo nel pinnettu. Proprio qui, l'ex corteggiatrice del Trono Over è stata costretta ad assistere alla conoscenza di Sossio con le varie tentatrici. Sin dalla prima sera, il tronista si è fatto apprezzare nel villaggio dei fidanzati. In particolare, l'Aruta ha fatto notare le sue qualità da ballerino. Infatti, sia in spiaggia che vicino alla loro casetta ha mostrato a una tentatrice come doveva muoversi.(Continua a leggere dopo la foto)



Il comportamento di Sossio ha sorpreso in negativo Ursula che - come si vede nel filmato mandato in onda da Maria De Filippi nella puntata odierna di Uomini e Donne - ha trovato appoggio anche dalle altre fidanzate presenti nel pinnettu; queste, infatti, non hanno trovato molto carino l’atteggiamento dell'ex tronista di Uomini e Donne Trono Over con le varie tentatrici. La Bennardo si è detta disgustata per quanto visto nel video: si attendeva un comportamento non proprio consono da parte di Sossio Aruta ma così pare abbia superato il limite. Tant'è che Ursula ha sbottato: "Lui è la persona più schifosa del mondo".

