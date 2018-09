“Quei bimbi salvati”. Ezio Greggio, non lo sapeva nessuno. Il gesto da brividi

"È lui o non è lui? Ma certo che è lui..." una frase diventata ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per Ezio Greggio, noto conduttore di Striscia La Notizia. A poche settimane al via per la nuova stagione del tg satirico di Antonio Ricci, Ezio si gode l'amore con la sua nuova fiamma. Proprio come Flavio Briatore, anche l'attore e comico italiano ha deciso di vivere un'avventura sentimentale con una donna di gran lunga più giovane di lui. Parliamo di Romina Pierdomenico. Proprio lei, l'ex corteggiatrice 24enne che tentò di conquistare Amedeo Barbato. Il tronista le preferì la collega Sophia Galiazzo con la quale lasciò lo studio di Uomini e Donne. Qualche mese dopo, terminata la storia con Sophia, Amedeo ammise che se avesse avuto la possibilità di tornare indietro, avrebbe preferito puntare proprio sulla bella Romina. Troppo tardi ormai, visto che nel suo cuore c'è Ezio Greggio. (Continua a leggere dopo la foto)



La Pierdomenico viene da Miss Italia. Alla kermesse di bellezza classificò seconda nel 2012, dietro la vincitrice Giusy Buscemi. Alta, mora e bellissima, partecipò a Temptation Island due anni dopo nel ruolo di tentatrice. Modella molto attiva sui social network, sogna da anni di sfondare nel mondo dello spettacolo. Certo, la vita della nuova fidanzata di Ezio Greggio non è sempre stata a 'colori'. Ci sono stati dei momenti bui che l'hanno fatta entrare in un vortice d'angoscia e ansia. Qualche anno fa, ancora intimorita, Romina Pierdomenico ha raccontato di essere stata vittima di stalking. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho conosciuto questa persona nel 2013, ad una selezione regionale per Miss Abruzzo - ha rivelato in un'intervista Romina Pierdomenico - XXX si avvicina e, con la scusa che lavorava in Rai, ci scambiamo i numeri di telefono. Il giorno dopo mi scrive un messaggio: 'Ieri sera, ho conosciuto la Madonna'. Poi mi chiama e mi invita a cena. Io gli spiego subito che gli ho dato il numero solo per motivi di lavoro. Speravo capisse, invece non gli entrava in testa...". Oggi, però, la sua situazione sentimentale è di gran lunga migliore: le cose con Ezio Greggio vanno a gonfie vele. E non a caso, secondo quanto evidenziato dal settimanale Chi in edicola da oggi mercoledì 12 settembre, il conduttore di Striscia La Notizia avrebbe deciso di compiere un passo importante. Romina Pierdomenico, nuova compagna di Ezio Greggio, è entrata ufficialmente in famiglia. Il settimanale di Alfonso Signorini ne è certo: oltre a descrivere l'attore italiano come persona letteralmente impazzita e innamorata, nell'edizione di questa settimana rivela un particolare alquanto importante. Romina Pierdomenico, ex Uomini e Donne, è stata presentata ai figli di Ezio, ovvero Gabriele e Giacomo. I due sono nati dal matrimonio, naufragato, tra il conduttore di Striscia La Notizia e Isabel Bengochea. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, a pochi giorni dal via della nuova stagione televisiva di Striscia La Notizia, è il conduttore Ezio Greggio a raccontarsi a cuore aperto. Ai microfoni di 'Io Donna', ha rivelato un particolare che non aveva mai confidato prima d'ora: "Forse pochi sanno che mantengo una relazione con tante famiglie di bimbi prematuri salvati. Una delle più belle emozioni che provo grazie al mio lavoro. A Striscia ogni anno mi arrivano in studio tra il pubblico persone ormai maggiorenni salvate dalle mie incubatrici".

