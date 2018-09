C'era una volta Luca Giurato. Ogni sera, dopo le sue gaffe a Unomattina, trovava spazio sulle frequenze Mediaset grazie a Striscia La Notizia. I suo strafalcioni, diventati un cult della televisione italiana, sono stati fonte di ispirazione anche per celebri imitazioni come, a esempio, quella ben riuscita di Rosario Fiorello. Di Luca Giurato, però, si sono perse le tracce da un po': in televisione non si vede da tempo e il pubblico da casa è un po' nostalgico di quegli 'orrori' detti con una naturalezza e genuinità da renderli, addirittura, simpatici. Certo, c'è ancora chi vuole mantenere vivo il ricordi di Luca Giurato negli studi di Unomattina. E forse sarà per questo motivo che proprio da 'mamma Rai' arriva la nuova gaffe che sta facendo divertire i social network. Uno strafalcione in diretta TV diventato virale in poche ore. Il protagonista? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutto è successo al Tg3 Linea Notte del 10 settembre 2018 'grazie' a Niccolò Bellagamba. Il giornalista, nel momento dedicato alla rassegna stampa, ha elencato i titoli delle notizie citando man mano i vari quotidiani in edicola. Quando toccava al Corriere della sera ecco che Bellagamba commette la gaffe che i social network attendevano da tempo. E a lui va il premio della 'prima gaffe giornalistica della nuova stagione televisiva'! (Continua a leggere dopo la foto)



Il giornalista del Tg di RaiTre lo ribattezza "Corriere della se*a", un errore del quale si accorge subito ponendosi una mano sulla bocca, ormai invano. Di certo non c'è bisogno di fare grandi analisi per capire dove sta l'errore e in quale livello lo possiamo catalogare. La conduttrice di Linea Notte, Alessandra Carli, accorgendosi della tremenda gaffe si spaventa e prova a proferire parola ma si interrompe subito, senza tornarci su in un secondo momento. (Continua a leggere dopo la foto)



Una gaffe su cui è voluto ritornare il diretto interessato nella puntata andata in onda ieri notte, martedì 11 settembre. Niccolò Bellagamba si è scusato con il Corriere per la parola sfuggita e successivamente ha nominato, correttamente, la testata giornalistica. Ma per uno strano scherzo del destino, come fa presente Tv Blog, per il giornalista c'è stato un altro problema: proprio mentre era intento a dire il titolo di prima pagina del quotidiano, il suo tablet si è bloccato, costringendolo a spostarsi dalla sua posizione per recarsi a un touchscreen e proseguire la rassegna stampa. Una settimana non certo indimenticabile e sui social è già stato ribattezzato come il nuovo 'Luca Giurato'...

