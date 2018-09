Giuliano Giuliani, un nome che non suona nuovo agli appassionati di Uomini e Donne. Sì, perché l'uomo è un ex tronista del Trono Over del programma di Maria De Filippi. Nelle settimane scorse è finito al centro delle polemiche per aver pronunciato alcune, presunte, frasi 'omofobe': "Due uomini che si baciano mi fanno schifo e ribrezzo" avrebbe scritto su un gruppo Facebook dedicato al dating-show di Canale 5 per commentare una foto che ritraeva due ragazzi intenti a scambiarsi effusioni romantiche. Ma si sa, il carattere di Giuliano Giuliani non è mai stato dei più 'teneri': è stato spesso e volentieri protagonista di tremende litigate con altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio per questo atteggiamento, la redazione ha deciso di non chiamarlo più in trasmissione, non permettendogli così di partecipare. Da quel momento in poi il cavaliere ha aspramente criticato la redazione del programma sui social, scatenando furiose polemiche... (Continua a leggere dopo la foto)



Ma adesso a far infuriare Giuliano Giuliani è un particolare notato durante i primissimi giorni di trasmissione della nuova edizione di Uomini e Donne. Infatti, in occasione dell'ultima puntata del Trono Over si è assistito al ritorno di due volti ben noti al pubblico di Canale 5: dopo un lungo periodo di assenza, infatti, sono tornati nel salotto di Maria De Filippi l’ex dama Barbara De Santi e l’ex cavaliere Nino Castanotto. Il ferrarese Giuliani non ha accettato questa nuova esclusione e, perciò, ha deciso di sfogarsi pesantemente... (Continua a leggere dopo la foto)



In una lunga intervista concessa Isa e Chia, Giuliani ha evidenziato: "Sono deluso, sono scomparso improvvisamente dal video senza un perché. Non sono stato cacciato, ma sospeso, che poi dopo è risultato essere la medesima cosa. La redazione mi aveva obbligato ad uscire a cena con una donna, scelsi Alba ma non mi piaceva e quando Maria mi chiese com’era andata la nostra esterna, era stata l’espressione del mio viso a parlare per me". L'acerrimo rivale di Antonio Jorio non manda giù alcuni particolari: "Ho avuto occasione di notare stranezze su stranezze, Antonio Jorio ha visto più di cento donne, mentre io appena una decina. Dovevo corteggiare le donne del parterre con fatica mentre lui ha detto sempre 'no grazie' a chiunque non le sia andata a genio. Trovo che questo sia uno schiaffo allo scopo della trasmissione, il programma deve creare le coppie non personaggi". Per Giuliani: "Maria De Filippi rimane sempre la regina della televisione, la ringrazio per l’ospitalità avuta, ma ho capito che la redazione ti usa come un pacco. Nel mio caso sarebbero state giuste e opportune più umanità e la possibilità di ritornare in studio". Ma la stoccata più 'pesante' la riserva per Giorgio Manetti. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non usa mezzi termini per definire il gabbiano fiorentino: "Arrogante, saccente, antipatico. Non ho mai visto nulla del genere, uno schifo totale. Si era capito sin da subito che avevano creato questa finta storia per rimanere sempre al centro del programma e dopo che lui l’ha mollata si è scoperto anche quanto lei fosse una grande manipolatrice: falsa, piange a comando, è egocentrica, usa gli uomini ed è interessata solo alla fama. Giorgio, invece, ha visto più donne lui che un sultano arabo, ma qui c’è lo zampino della redazione…".

