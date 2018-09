“Sta piangendo”. Tiberio Timperi, quelle lacrime in diretta tv

Tiberio Timperi ancora una volta protagonista. Succede tutto tra le mura di ‘casa’ quelle de La Vita in Diretta dove il popolare conduttore romano non avrebbe retto alle lacrime scoppiano a piangere. Succede poco dopo la presenza in studio di Rosanna Banfi, la figlia di Lino, con la quale avrebbe parlato del delicato periodo della malattia. In passato la figlia di Lino Banfi ha combattuto un cancro al seno e nel corso dell'intervista sprona le donne di non arrendersi. Una volta terminato il racconto, il conduttore si sarebbe commosso e avrebbe fatto qualcosa di inaspettato. Timperi non avrebbe nascosto le lacrime e, dopo aver ringraziato la sua ospite per aver condiviso un tema così delicato, avrebbe inviato un saluto ad alcuni volti del mondo dello spettacolo che combattono la stessa battaglia. L'attrice barese figlia di Lino Banfi ha iniziato la sua battaglia contro il tumore al seno nel 2009, dopo aver trovato una pallina al seno destro. (Continua dopo la foto)



Per una volta fatta la mammografia e, in seguito, l'ecografia, Rosanna ha scoperto che la pallina era in realtà un nodulo e andava operato. Una volta guarita, la Banfi non ha però perso la voglia di lottare e di aiutare le altre donne: è infatti diventata la madrina di “Komen Italia”.Il tumore al seno è la neoplasia più comune nelle donne con circa 1 milione 700 mila nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo ogni anno.

Nel 2015 sono stati stimati globalmente 560.000 decessi causati da tumore al seno, oltre il 90% dei quali è stato causato dalla diffusione della malattia alle altre parti del corpo. Fino al 30% delle donne con diagnosi iniziale di tumore al seno in stadio precoce potrà infatti sviluppare un tumore al seno metastatico. Mentre il 5-10% delle donne si presenta alla diagnosi iniziale con malattia primaria metastatica.

Ma in Italia la sopravvivenza da carcinoma mammario avanzato o metastatico è molto aumentata, passando dai 15 mesi degli anni '70, ai 58 mesi di inizio 2000 (fonte Aiom-Airtum). Il carcinoma della mammella è dovuto alla moltiplicazione incontrollata di cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne. Può essere classificato in 4 categorie o stadi, dal punto di vista della sua evoluzione: stadio 1 o stadio iniziale, con un diametro inferiore ai 2 centimetri la cui estensione è limitata al seno e non c'è coinvolgimento dei linfonodi; stadio 2 o stadio iniziale, i tumori diffusi nelle immediate vicinanze del seno, ad esempio i linfonodi ascellari (stadio iniziale); stadio 3 o localmente avanzato, con dimensioni variabili che hanno raggiunto i tessuti sottostanti del torace o i linfonodi sotto la clavicola, accanto al collo o sotto il braccio (localmente avanzato); infine, stadio 4 o stadio avanzato o metastatico, che dalla sede primaria, il seno, si è diffuso in altre parti del corpo attraverso le vie linfatiche e i vasi sanguigni. Gli organi più colpiti sono le ossa, i polmoni, il fegato e il cervello.

Ti potrebbe interessare: “Ucciso due volte”. Addio a Gennaro: la sua lotta è durata quattro mesi