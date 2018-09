Ah, il caro vecchio trash. Seconda settimana di settembre e le risse in tv, come ogni anno, tornano in auge. Protagonista, questa volta, il salotto di Barbara d'Urso, Pomeriggio Cinque: a infiammare gli animi due donne che di certo non se le sono mandate a dire. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a 'gustarsi' una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso accade, Fabiana Britto. La super modella brasiliana, diventata celebre nel mondo copertina per Playboy, e conosciuta in Italia per la sua breve partecipazione al Grande Fratello 15, è un'ospite fissa del salotto di Barbara d'Urso. Di recente Fabiana è stata nuovamente fotografata per Playboy, stavolta l'edizione portoghese. Entusiasta, la modella ha dichiarato: "Essere fotografata in una serie di scatti immortali dal maestro internazionale Emanuele Jeane Appendino, in una location da sogno tutta italiana come quella di San Lorenzo Al Mare Cantieri, è stata un’esperienza unica e irripetibile. Essere ancora una volta Playmate ma in un’altra nazione europea mi ha reso davvero orgogliosa". (Continua a leggere dopo la foto)

Celebri, inoltre, le litigate negli studi di Pomeriggio 5 tra Fabiana Britto e Paola Caruso. E proprio sull'ex naufraga catanzarese - al centro dei gossip nelle ultime settimane per via della gravidanza e del conseguente abbandono da parte del compagno - la modella brasiliana avrebbe affermato nei giorni scorsi: "In passato sono stata criticata e offesa da Paola Caruso per il mio fisico curvy che però a quanto pare, piace molto agli uomini visto i risultati che sto ottenendo. In merito alla situazione che Paola sta vivendo, da donna, posso soltanto dimostrarle una forte solidarietà femminile perché è davvero triste e ingiusto essere abbandonati durante una gravidanza". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa è successo oggi a Pomeriggio 5? La rissa TV è stata scatenata dall'opinionista Patrizia Groppelli che non ha gradito l'outfit provocane della Britto. La Groppelli, infatti, ha sottolineato alla sexy curvy che il suo abbigliamento, troppo succinto a suo dire per le 5 del pomeriggio, la farebbe apparire volgare. Per poi chiederle: "Ma il seno è vero?". E da lì sarebbe scoppiata la bagarre. La rivale avrebbe definito la brasiliana "Volgare" prima di tutto, oltre poi a dirle che non farà mai carriera. Fabiana però si è difesa: "Io volgare? Io sono una donna e indosso quello che voglio. Tu sei solo invidiosa, io ho tutto naturale, non ho dovuto pagare 6 o 10 mila euro per rifarmi il seno". La Groppelli, non contenta, incalza: "Ma chi dici. Il tuo seno? Tra 5 anni ti cade tutto per terra". Finita? Macché... (Continua a leggere dopo la foto)



Fabiana, così, va su tutte le furie e arriva la replica al vetriolo: "Le mie te*** sono vere, le tue sono calate". E quando l'opinionista le fa notare di avere il seno rifatto, la coniglietta risponde secca: "Allora è rifatto male. Sei invidiosa perché sei brutta". A riportare la calma in studio ci pensa però Barbara D'Urso, che sottolinea il diritto di ogni donna di indossare ciò che si vuole. "Anche perché una donna cury non è mai volgare" secondo Carmelita...

