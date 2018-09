È partita col botto la nuova avventura di Caterina Balivo alla conduzione di Vieni da Me, il nuovo programma di Rai Uno in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.30. Nella prima puntata subito grandi ospiti: Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, entrambi protagonisti della fiction Il Paradiso delle Signore, ma anche Claudia Gerini, che confessa per la prima volta di essere uscita con George Clooney. “Tanti anni fa ho conosciuto Clooney dopo la cerimonia dei Telegatti – ha svelato l’attrice -. Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito. Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’. Alla fine, Clooney mi ha chiesto il numero di telefono, e dopo qualche giorno mi ha telefonato – ha aggiunto -. Non ci volevo credere, poi alla fine siamo usciti insieme, non da soli ma con altri amici. Una serata divertente. Poi lui è partito ed è arrivata la Canalis”. Dopo l’addio a Federico Zampaglione, da cui ha avuto Linda, la Gerini aveva iniziato una relazione con il modello Andrea Preti, di 17 anni più giovane. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel corso della puntata la Balivo si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web. La conduttrice stava intervistando la Gerini, quando l'ha chiamata con il nome di un'altra attrice famosa, anche lei romana, Sabrina Ferilli. ''La signora Ferilli'', ha esclamato Caterina Balivo durante la chiacchierata con la Gerini, che in quel momento è raggelata. La conduttrice, accortasi subito della gaffe, è scoppiata a ridere e ha spiegato il motivo dell'errore. Caterina si giustifica spiegando che alle prove il nome dell'invitata era tenuto segreto e veniva chiamata "Ferilli" per comodità.

Claudia Gerini ha cercato di 'metterci una pezza' sorridendo e dicendosi lusingata dell'accostamento. Il video della gaffe è stato ripreso dall'account social di Striscia la Notizia con una frase molto simpatica: ''Ricordate i bei tempi quando la nonna sbagliava il vostro nome? Sabrina Ferilli e Claudia Gerini ne sanno qualcosa...''. L'intervista della Gerini è poi proseguita e l'attrice ha affrontato anche un tema spinoso.





L'attice romana ha parlato che il caso Weinstein, di quello che è successo ad Asia Argento, e del movimento ‘Me Too’. “Credo sia importante sia venuta fuori questa storia di Weinstein, è l’occasione per le donne di avere un altro mezzo per difendersi di fronte a uomini che spesso le fanno lavorare soltanto per approfittarsene. Almeno in questo modo si è sdoganata una questione molto delicata, credo possa essere soltanto positivo”. E su Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore Jimmy Bennett, Claudia non ha voluto proferire parola.

“Ora basta”. Una Claudia Gerini ‘spietata’ sputa il rospo. Il silenzio, poi la confessione