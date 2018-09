Barbara d'Urso versus Maria De Filippi. Due donne, due giganti della rete Mediaset. Sono loro due le campionesse d'ascolti. Come se ci si trovasse davanti a una torta: Queen Mary fa il pieno nel primo pomeriggio e il sabato sera, Carmelita si prende la seconda metà pomeridiana e la giornata di domenica. Insomma, da settembre a maggio sono loro due ad avere in mano l'impero auditel delle frequenze Mediaset. Eppure, tra le due i rapporti non sembrerebbero così sereni. O almeno fino a oggi. Il motivo? Presto detto. Tutto ha avuto inizio negli scorsi mesi quando Maria si lasciò andare ad una battutina durante un'ospitata a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio. Una stoccata rivolta ad una misteriosa collega in cui molti hanno voluto individuare Barbara d'Urso. "Io mi siedo e scivolo mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona si siedono in pizzo" esordì una volta arrivata in studio, per poi rincarare la dose aggiungendo anche: "Curvano la spina dorsale e allungano il collo". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma tra le due c'è davvero attrito e astio? Al momento c'è solo la versione di una campana. Ed è quella di Barbara che, proprio nella giornata di ieri, ha voluto usufruire del suo salotto TV per mandare un grosso in bocca a lupo a Queen Mary che ha dato il via alla sua stagione televisiva con Uomini e Donne. Barbara nella puntata di ieri ha citato il matrimonio imminente di Teresanna Pugliese, ex tronista, ed ha definito 'Uomini e donne' un programma "amatissimo". (Continua a leggere dopo la foto)

"Avete visto molte volte lei, anche tempo fa, nel nostro amatissimo Uomini e Donne" ha detto al suo pubblico Carmelita cogliendo l'occasione per dare gli auguri di buon inizio di lavoro a Maria De Filippi. Ma la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe voluto mettere i puntini sulle i anche in una recente intervista e avrebbe spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa è successo davvero con Maria. "Siamo in ottimi rapporti, ci sentiamo spesso e ridiamo sulle cose che qualcuno inventa per provare a metterci contro", queste sarebbero le parole di Barbara. (Continua a leggere dopo la foto)



Dunque, le due donne 'fortuna' di Canale 5 non sarebbero affatto ai ferri corti. Anzi. In passato si era parlato anche di una lite con Paolo Bonolis, ma il quel caso la conduttrice di Domenica Live avrebbe smentito il rumor andando ospite ad "Avanti un altro". Tutto rientrato? Staremo a vedere...

