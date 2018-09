Sono diventate famose grazie a X-Factor. All'età di 18 anni Silvia e Giulia Provvedi partecipano come duo musicale alle audizioni della sesta edizione del talent show presentandosi con il nome Provs Destination. Dopo aver superato le varie fasi iniziali ed eliminatorie della trasmissione, vengono scelte come concorrenti del programma entrando a far parte della categoria "Gruppi Vocali" guidata dal giudice Arisa, la quale cambia il nome del duo in Donatella, in onore di Donatella Rettore, di cui le gemelle sono ammiratrici. Dal 2 febbraio al 23 marzo 2015 partecipano come concorrente unico alla decima edizione del reality show L'isola dei famosi, in onda su Canale 5, programma che vincono con il 68,38% di preferenza al televoto, battendo il modello francese Brice Martinet. In seguito alla vittoria del programma iniziano un tour di DJ set nelle discoteche e partecipano come ospiti a diversi programmi televisivi. A ottobre posano senza veli, fotografate da Fabrizio Corona, per l'edizione italiana della celebre rivista Playboy ed è qui che nasce l'amore tra l'ex re dei paparazzi e Silvia. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante tutta la permanenza in carcere di Fabrizio Corona, la giovane cantante lo ha atteso fuori dal carcere, ed è proprio con sua sorella che lo è andata a prendere il giorno della scarcerazione. “Da quando Fabrizio è uscito dal carcere, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di avere la casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall’altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia, di vita. In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L’ho rispettato. L’ho aspettato. E nel mentre avevo creato una privacy che fosse tutta per noi. Un silenzio fatto di rinunce e di amore.”

Silvia Provvedi aveva raccontato a Chi quei momenti: “Fabrizio, però, appena è uscito non ha resistito. Ha dato il via alle danze e io non avevo voglia di ballare con il circo della sua vita. Volevo un lento, ma è andato troppo veloce. Ora mi fermo. Ragiono, insieme capiremo che cosa sarà di noi. Di certo io so di essere innamorata di Fabrizio. a storia tra Silvia e Fabrizio si è chiusa definitivamente e nell'estate del 2018 la giovane ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Chimirri, dj ed ex corteggiatore di Nilufar Addati di ''Uomini e Donne''.

Dopo alcune storie finite male, Giulia ha iniziato una relazione con Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta. Le Donatella nutrono una grande passione per il mondo della moda, amano il cinema e, chiaramente la musica, sopratutto quella italiana. Nonostante siano passati diversi anni dalla loro apparizione a X-Factor, il pubblico è ancora molto affezionato a queste gemelle e alla loro travolgente energia. Sono nate a Modena il primo dicembre 1993, sono alte un metro e 65 centimetri e pesano 50 chili. Nel settembre del 2018 le Donatella sono state scelte per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3.

