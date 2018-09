“Lui con quell’altra. Ida deve saperlo”. Riccardo, a UeD si mette male. È caos

Per chi non lo sapesse, è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne. Nel format targato Maria De Filippi, dopo l'addio di Giorgio Manetti e il bacio rifiutato di Gemma Galgani, si aggiungono direttamente da Temptation Island la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Proprio così! Ma quella che sembra una relazione d’acciaio, che dopo la trasmissione estiva sembrava andare a gonfie vele, ha avuto qualche problemino durante il primo giorno della registrazione, dove è accaduto l'impossibile: si scopre, infatti, che il Guarnieri ha mentito alla Platano. In studio, a confermare la tesi, è arrivata anche la tentatrice dell'ex cavaliere, Stefanì Nobile. Stando a quanto riportato dalla tentatrice, appena usciti da Temptation Island il Guarnieri avrebbe contattato Stefanì senza, però, mai rivelarlo a Ida malgrado le continue domande di lei. Con gli screen della conversazione alla mano la tentatrice entra nello studio di Uomini e Donne e ci tiene a precisare che molte parti della conversazione, quelle più compromettenti, sono state cancellate dal Guarnieri come la richiesta del numero di telefono. (Continua dopo la foto)



Dopo il confronto con la tentatrice viene chiamato in studio, per dare la sua versione, anche l'ex cavaliere che si giustifica dicendo "erano messaggi insignificanti per questo non gliel'ho detto - e aggiunge arrampicandosi sugli specchi - volevo vedere se quello che mi aveva raccontato nel villaggio fosse tutto vero". Sembra infatti che le cose tra Ida e Riccardo vadano talmente male che Maria De Filippi avrebbe chiesto ai due se hanno intenzione di chiudere la loro storia. Riccardo a quel punto ha replicato: "Ci sono grandi problemi tra me e lei, grandissimi. Non sono più me stesso – ha raccontato l'ex cavaliere - alcuni atteggiamenti che avevo all'inizio della nostra conoscenza, all'inizio ti stavano bene. Ultimamente neppure questo”.

“Ogni volta – continua - per ogni cosa strana che ti passava per la testa, mi sono messo in macchina e sono venuto da te. Sono stanco, non posso continuare così. Tu non li risolvi i problemi Ida. Abbiamo problemi di comunicazione, non mi fai parlare e se ti do una spiegazione non la accetti mai. Non è più un bel rapporto tra me e lei, litighiamo anche per le cavolate" ha concluso. Prima del confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ospiti a Uomini e Donne, l'ex dama del trono Over ha chiesto in studio un confronto "privato" con la tentatrice Stefanì che, a Temptation Island, ha avuto un feeling con Riccardo.

"Privato" perché Ida ha chiesto che Riccardo non ascolti quanto detto da Stefanì che nel frattempo ha portato in studio i messaggi che ha scambiato con Riccardo pochi giorni fa. Il problema sta nel fatto che Riccardo ha negato qualsiasi tipo di contatto avuto con lei dopo Temptation, quando nei messaggi che mostra Stefanì lui le chiede ripetutamente il suo numero di cellulare. È per questo che Ida è in crisi e molto arrabbiata con lui. Solo dopo questa chiacchierata con la tentatrice, Riccardo entra in studio per un confronto con la sua fidanzata Ida. Come finirà? Staremo senza dubbio a vedere!

