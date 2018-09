Una nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta ieri. Da lunedì 10 settembre e fino al prossimo maggio la fascia oraria delle 14:45 sarà occupata da Maria De Filippi: alla prima uscita stagione, Queen Mary conferma la propria forza e straccia i competitor della Rai. C'è grande curiosità da parte del pubblico di Uomini e Donne per conoscere i nuovi protagonisti della stagione. Tra questi c'è certamente Mara Fasone, all'anagrafe Maria Antonietta. La giovane donna, 26 anni, è originaria di Palermo; è alta 1,70 m e ha 3 sorelle più piccole. La sua vita non è stata affatto facile: per trovare lavoro la famiglia si è dovuta trasferire in Germania, dove il papà ha fatto il magazziniere in fabbrica e la mamma ha pulito stanze d'albergo. Come raccontato lei stessa in sede di presentazione nel salotto di Uomini e Donne, il trasferimento è stato un trauma perché è dovuta crescere in fretta dovendo accudire le sorelline. (Continua a leggere dopo la foto)



La vita privata di Mara Fasone è stata sempre alquanto turbolenta: la nuova tronista di Uomini e Donne ha infatti rivelato che una volta rientrati in Italia con la famiglia la situazione non è migliorata. La giovane ha sempre vissuto in una casa popolare dove l'intera famiglia (composta da 6 persone) ha dovuto imparare a convivere in 65 metri quadrati. Spesso non ci si poteva permettere di pagare la luce e addirittura di mangiare, e la stessa Mara per un periodo ha svolto fino a 3 lavori in un giorno per aiutare i genitori. La situazione ha avuto un risvolto positivo: oggi i genitori di Mara riescono da soli, con il loro lavoro, a provvedere ai bisogni della famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non mi sento protetta da nessuno, non ho una persona fidata", ha rivelato negli studi di Uomini e Donne. Svelando il suo dramma, la Fasone ha sottolineato come si senta: "Sola con me stessa, mi fido solo di me stessa". Mara ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2012 grazie alla partecipazione a 'Miss Universo', kermesse di bellezza. Intanto, la bella tronista sembra aver già fatto stragi di cuori: Luigi Mastroianni, altro personaggio noto alle cronache di Uomini e Donne, ex di Sara Affi Fella, sarebbe pronto ad abbandonare il trono perché follemente invaghito della siciliana. Ma nel passato di Mara c'è già un altro tronista. Il suo nome? Si tratta di un 'insospettabile'. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato dal blog specializzato Il Vicolo delle News, Mara Fasone è già stata protagonista a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Andando a rivedere alcune vecchie puntate, infatti, è stato scoperto che Mara figurava tra le corteggiatrici d... Francesco Monte. Le immagini che provano questo, però, non sono molto chiare. Durante la sua presentazione, la Fasone non ha fatto alcun riferimento a una precedente partecipazione al programma della De Filippi. Nel caso il flirt venisse confermato, sarebbe un grande colpo di scena!

