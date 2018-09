Maria De Filippi, la trasformazione è clamorosa. Ma che accidenti ha fatto?

È una delle regine della televisione italiana e bisogna riconoscerle un “potere”, quello di aver trasformato (in meglio o in peggio non sta a noi giudicare) la tv di casa nostra. Da quando c’è Maria De Filippi la tv non è più la stessa: sono cambiati i format, sono cambiati i programmi, è cresciuto il pubblico. Potrà anche non piacere la tv che fa lei ma va detto: è stata brava. Molto. E infatti è ormai un idolo. E ora che i programmi “dell’inverno” sono ricominciati, tutti sono contenti. C’è un motivo, almeno, per non rattristarsi troppo della fine dell’estate e delle vacanze. Per esempio “Uomini e donne”. Già, Maria De Filippi è tornata in tv con Uomini e donne e ora è grande l’attesa anche per il reality Amici. Dopo le prime puntate, però, i telespettatori più attenti si sono accorti che c’era qualcosa di diverso nella moglie di Maurizio Costanzo. Ma cosa ha fatto Maria De Filippi? Cosa l’ha trasformata in questo modo? Continua a leggere dopo la foto

Da poco abbiamo parlato di Federica Panicucci che, nelle prime apparizioni a Mattino 5 dopo la pausa estiva, è apparsa completamente trasformata. Nel caso della Panicucci, però, il cambiamento era provocato dalle luci: anche i programmi della Panicucci, ormai, vengono illuminati come quelli della D’Urso (ci sono delle luci fortissime che fanno sparire le rughe come per magia). E anche la Panicucci, ormai, sembra una ragazzina. Che poi lei gli anni li ha sempre portati bene… Continua a leggere dopo la foto

Però ha deciso di farsi illuminare dalle stesse luci della D’Urso. E ora sembra ancora più giovane. Ma torniamo a Maria. Cosa ha fatto? Come fa a sembrare così giovane? Cosa ha combinato da giugno a questa parte visto che tutti la ricordavano diversa? C’è di mezzo la chirurgia? Beh, la risposta vi stupirà… Qualcuno ipotizza che ci sia lo zampino del bisturi. Altri, invece, sostengono che dietro la sua trasformazione ci sia la mano di un esperto professionista che avrebbe camuffato i suoi difetti e messo in luce i suoi pregi. Continua a leggere dopo la foto

Ed è proprio così! Non c’è nessuna chirurgia dietro il cambiamento di Maria. Il suo segreto di bellezza è il suo nuovo look. La De Filippi, infatti, ha un nuovo taglio di capelli, più mosso e sbarazzino, che ha alleggerito il viso della conduttrice. Non solo: anche il trucco di Maria è più leggero e ha messo in luce la sua abbronzatura. Tra l’altro questo trucco naturale la fa sembrare più giovane. Del fisico perfetto di Maria abbiamo già parlato abbondantemente queste estate…

