Si scaldano i motori, tutto è pronto per una nuova ed entusiasmante 'avventura' nella casa più spiata d'Italia: il Grande Fratello Vip 3 sta per arrivare. Lunedì 24 settembre, dagli studi di Cinecittà, andrà in onda la prima puntata dell'edizione duemiladiciotto. Per Endemol Shine squadra che vince non si cambia: da due anni, infatti, l'edizione Vip è affidata a Ilary Blasi. La signora Totti, con il suo gergo 'romanaccio', aprirà le porte della casa del Grande Fratello. Al suo fianco, come sempre da due anni a questa parte, ci sarà Alfonso Signorini: l'esperto di gossip, direttore del settimanale 'Chi', nonché opinionista di punta dei programmi Mediaset, si divertirà a commentare le avventure dei concorrenti di questa edizione. Alfonso, che lo scorso anno si è reso protagonista di un acceso diverbio con Giulia De Lellis, andrà a punzecchiare gli inquilini della casa e cercherà di portare in scena intrecci amorosi e gossip succulenti. Ma chi saranno i protagonisti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip? A due settimane dal via c'è ancora qualche incertezza sui nomi del cast... (Continua a leggere dopo la foto)



Nel cast del Grande Fratello Vip 3 ci sarà o no Francesco Monte? Un quesito che sembra destinato a non esser risolto neanche dal settimanale Chi: nella cover che ritrae i concorrenti del Grande Fratello Vip 3, infatti, c'è l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma attenzione: perché Dagospia parla di una clamorosa 'esclusione'. Il tronista di Uomini e Donne, con un passato burrascoso sull'Isola dei Famosi e il caso 'cannagate', non sarebbe benvisto dai vertici Mediaset. Per questo motivo, infatti, Monte dovrà guardare da casa i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Proprio lui che in quelle mura ha perso il grande amore: Cecilia e il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser, si sono conosciuti all'interno della casa di Cinecittà (ricordate il celebre 'armadio'?, ndr.). (Continua a leggere dopo la foto)



Per Monte sarebbe stato una sorta di riscatto. Ma, salvo clamorose sorprese, non ci sarà. Nel cast presentato da Chi, inoltre, manca ancora una donna. E il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello della Marchesa di Aragona, ovvero Daniela Del Secco. La Marchesa di Aragona è un personaggio già noto al mondo dei reality: è stata tra i protagonisti nel 2013 dell'adventure game di Magnolia, Pechino Express; inoltre, è stata giudice di Selfie e opinionista in vari programmi quali Vita in diretta, Unomattina, Verdetto finale, oltre che aver fatto da capo squadra in una emissione di Ciao Darwin. Si era parlato di lei anche in passato per il Grande Fratello Vip: lei disse no, perché senza la sua cagnolina non si muoveva. Avrà cambiato idea? Il cast del Grande Fratello Vip 3 è quasi pronto: al via mancano meno di due settimane. Intanto, a svelare il cast quasi al gran completo è proprio il settimanale Chi che, nella cover del numero in edicola da mercoledì 12 settembre 2018, pubblica uno scatto con tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip? Ci sarà spazio per il comico Maurizio Battista, le "Donatella" Giulia e Silvia Provvedi (ex fidanzata di Fabrizio Corona, ndr.), il campione olimpionico Fabio Basile e l'attore Enrico Silvestrin. E ancora, come si vede nello scatto postato da Chi, spazio a Martina Hamdy, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Jane Alexander, Walter Nudo senza dimenticare gli ultimi arrivati Elia Fongaro, Andrea Mainardi, Stefano Sala e Benedetta Mazza anticipati dalla rivista Spy. Finita qui? Macché, anche perché ci sono delle situazioni alquanto ingarbugliate...

