Caterina Balivo, questa non ci voleva: davvero una brutta notizia per lei

Abito fantasia in seta black and white, décolleté abbinate, capelli lisci e make up naturale, senza esagerazioni. Così Caterina Balivo si è presentata nello studio di 'Vieni da me', il programma nuovo di zecca che ha debuttato su Raiuno in contemporanea con la sua vecchia creatura, 'Detto Fatto', ora affidato a Bianca Guaccero. Dietro le quinte, Caterina, 38 anni, ha ammesso di avere un’ansia smisurata, si dice pure terrorizzata. Non a caso aveva paragonato il debutto al suo 'terzo parto' sulle pagine di Vanity Fair. Un po' di eccitazione mista ad ansia da prestazione ci sta, eppure quando la Balivo entra in scena in diretta sembra perfettamente a suo agio. Stessa verve di sempre. Accoglie con grande calore Claudia Gerin, la intervista e con lei fa il 'gioco della torre' sull’uomo ideale. Tra gli ospiti della prima anche Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, protagonisti de “Il paradiso delle signore”, una soap che va in onda subito dopo 'Vieni da me'. Non mancano i giochi da casa e le palette del pubblico in studio a dire la loro. Insomma, fila tutto liscio. (Continua dopo la foto)



E ora veniamo ai dati di ascolto. Non se l'è cavata malissimo Caterina Balivo, ma è stata battuta dalla concorrenza su Mediaset. Dunque non si può dire che Cate sia stata promossa nella gara di ascolti. Rimandata può andare? Nel dettaglio, la prima puntata di 'Vieni da me', che è andato in onda dalle 14 alle 15,25, è stata seguita da 1.416.000 spettatori pari al 10.59%; la trasmissione successiva, 'Il Paradiso delle signore', (dalle 15.25 alle 16.15) ha totalizzato 1.268.000 spettatori pari all’11.43%.

Nelle stesse ore su Canale 5 c'era 'Beautiful' (dalle ore 13.45 alle 14.10) che è stato visto 2.416.000 spettatori con il 16.61%, poi 'Una Vita' (dalle 14.10 alle 14.45), seguito da 2.344.000 spettatori con il 16.97% di share, e infine, ciliegina sulla torta Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, iniziata con il trono over e andata in onda dalle 14.45 alle 16.10, ha conquistato numeri incredibili: 2.670.000 spettatori con il 22.15%.

E a volerla dire tutta, 'Vieni da me' è stato battuto anche da Zero e lode, la trasmissione di Alessandro Greco che nel 2017 fece 1.739.000 spettatori e l'11.37%, pur durando mezz'ora in meno. Ma siamo sicuri che Caterina Balivo, che comunque ha raccolto un buon numero di spettatori, riuscirà a fare di meglio nelle puntate successive. E visto che siamo in tema, come sono stati i risultati di Bianca Guaccero e il suo nuovo Detto Fatto? È stato un buon esordio, con un lieve miglioramento rispetto alla prima della scorsa stagione con Serena Rossi: la prima puntata della creatura che fu della Balivo ha conquistato 855mila spettatori con il 7.02%.

