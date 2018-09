"È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere. Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, una grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto". Applausi da tutto lo studio. Con queste parole Elisa Isoardi ha esordito a La prova del cuoco, la trasmissione che per tanti anni è stata della mitica Antonellina. Dopo la pausa estiva, La prova del cuoco ricomincia dalla Isoardi, che ha raccolto un'eredità importante visto che si è trovata a sostituire la storica e amatissima padrona di casa del cooking show di Raiuno. È ora di voltare pagina adesso e La prova del cuoco di Elisa è diversa dal solito: meno ricette e più rubriche, meno folclore e più rigore. Lei, la conduttrice, ha voluto svecchiare la formula, ma sceglie anche un profilo basso, come se non volesse strafare. Poi, però, sul finire della puntata si scioglie. 'Colpa' di Caterina Balivo, ospite eccellente (dopo poche ore avrebbe debuttato lei con la sua nuova trasmissione 'Vieni con me'), e la sua sorpresa. (Continua dopo la foto)



"C'è una persona in particolare che è arrivata qui in studio solo per te – ha annunciato a sorpresa la Balivo -, vuole abbracciarti, baciarti e farti il vero in bocca al lupo. Ecco chi è". No, non Matteo Salvini: a fare il suo ingresso in studio con un bouquet di fiori è stata la signora Irma Sarale, la mamma di Elisa Isoardi. Che, visibilmente sorpresa, è riuscita a stento a trattenere le lacrime quando l'ha vista e poi l'ha stetta in un abbraccio.

Salvini, il compagno della Isoardi, le ha fatto però il suo personale in bocca al lupo. “Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con La Prova del Cuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”, ha cinguettato Salvini pubblicando anche una bella fotografia in primo piano della conduttrice. Poche parole, ma che sicuramente Elisa ha apprezzato. E pare che dietro le quinte, a godersi il debutto della Isoardi, ci fosse anche il ministro dell'Interno oltre alla signora Irma.

Ecco. Concentriamoci sulla madre di Elisa Isoardi. Al di là della commozione e dell'abbraccio mamma e figlia in diretta tv, per la serie 'nulla sfugge' il Fatto Quotidiano ha fatto caso a un particolare che forse è sfuggito a molti telespettatori. Avete visto bene come si è vestita la signora Irma? In studio indossava una camicia verde. La scelta di questo colore è un presunto omaggio al compagno della figlia, Matteo Salvini? La camicia in questione, tuttavia, è "un po' troppo scura per rammentare il verde leghista, ma è il momento di rinnovare", precisa ancora il Fatto.

"Principessa". Matteo Salvini versione tenero papà. Mai vista la figlia Mirta?