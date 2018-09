Figlia di una donna di origine iraniane e papà italiano Giulia Salemi ha sempre sognato di diventare una modella. In molti l’hanno conosciuta e apprezzata durante il concorso di bellezza ''Miss Italia 2014'', dove ha conquistato le fasce di ''Miss Sport Lotto Emilia Romagna'' e ''Miss Tv Sorrisi e Canzoni''. Dopo l'esperienza a Salsomaggiore, precisamente nel 2015, è diventata una delle concorrenti in gara nel reality show Pechino Express 4, dove ha gareggiato insieme alla madre Fariba. Giulia è nata il 1° aprile del 1993 a Piacenza e proprio nel piacentino ha incominciato a fare la modella, partecipando a molti concorsi per poi diventare ''Miss Piacenza'' ed entrare di diritto a ''Miss Italia''. Tra le sue comparsate in televisione ricordiamo quelle a: ''Quelli che il Calcio'', programma condotto da Nicola Savino, dove ha sostenuto il Milan, squadra di cui è grande tifosa e ''Tiki Taka'', la trasmissione settimanale ideata Pierluigi Pardo trasmessa ogni lunedì su Italia Uno. (Continua a leggere dopo la foto)



Marzullo l’ha voluta intervistare a Sottovoce, ma i più attenti si ricorderanno di lei anche perché ha condotto Leyton Orient, insieme a Simona Ventura, il talent show sul calcio in onda su Agon Channel. Giulia ha detto di non avere tempo per un fidanzato, troppo impegnata la showgirl sempre di più inserita nel mondo dello spettacolo complice anche l'apparizione sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ospite sul tappeto rosso del lido nel 2016, Giulia Salemi ha sfoggiato un abito arancio con un ampio spacco su entrambi i lati che lasciava poco all’immaginazione. In coppia con Dayane Mello, la modella ha infiammato il red carpet della Mostra del Cinema, facendo parlare di sé il web e i quotidiani internazionali.

L'outfit della Salemi ha attirato tante critiche e, soprattutto sui social, la modella è stata accusata di essere volgare e disposta a tutto pur di emergere. Un’accusa che la Salemi ha rispedito al mittente, fiera di aver sfoggiato quel vestito, nonostante lo spacco inguinale e nonostante fosse sul red carpet del prestigioso Festival di Venezia. "Non ho fatto un film porno, se lo fanno gli altri va sempre bene, se lo fa una povera crista che sta cercando di costruirsi una carriera mi devono massacrare e uccidere” ha detto “Presto in tv dimostrerò quello che so fare". Nel settembre del 2018 entra a far parte del cast della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della sua adolescenza Giulia ha dovuto affrontare la grave perdita di sua sorella, morta in seguito a una malattia. Giulia è molto credente e racconta spesso che la fede l'ha aiutata nei momenti difficili. Dice di essere determinata e di avere un carattere forte, dunque non c'è da meravigliarsi se il pubblico è rimasto particolarmente colpito da lei. Giulia Salemi è alta un metro e settantaquattro centimetri per un peso di 63 chili. Le sue misure sono: 83-60-90.

