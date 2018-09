“Non si fa così!”. Bianca Guaccero a Detto Fatto, e sono lacrime in diretta tv

Detto Fatto con Bianca Guaccero, buona la prima. Anzi, buonissima a giudicare dai commenti del pubblico social. Nonostante la concorrenza dell'ex padrona di casa della trasmissione di Raiuno, cioè Caterina Balivo che debuttava alla stessa ora sul secondo canale con il suo nuovo Vieni con me, la Guaccero se l'è cavata alla grande nella prima puntata del programma pomeridiano che quest'anno ha fatto tanti cambiamenti. A partire dalla conduzione, è chiaro. “Come potete immaginare sono molto emozionata e approfitto subito per ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto sui social network: è grazie a voi se oggi, qui, mi sento un po’ più sicura”, ha esordito Bianca senza fare nemmeno un accenno alla Balivo. Che ha fatto altrettanto, però, quando si è presentata al centro dello studio di Vieni con me. La concorrenza è concorrenza, signori. Ci ha pensato Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò, a dare manforte alla Guaccero. Nemmeno lui ha riservato una parolina all'ex padrona di casa, limitandosi a dire alla sua 'Blanche' che 'l'unica soubrette di Detto Fatto sono io”. (Continua dopo la foto)



E Giò Giò ha detto anche che Bianca è lì per imparare a essere una “presentatrice istituzionale”. Ma a giudicare dal debutto, sembra non avere bisogno di prendere tante lezioni. Umile e con un gran sorriso: così ha condotto la prima puntata della settima stagione di Detto Fatto, la prima orfana di Caterina. Ma Ciacci le ha fatto anche una sorpresa ed è stato in quel momento che la Guaccero si è proprio sciolta. Non è riuscita a trattenere la commozione quando ha visto il videomessaggio dei suoi familiari.

I parenti di Bitonto, durante il video, hanno spiegato di essere contenti del percorso di Bianca, ricordato i suoi inizi e fatto un grande in bocca al lupo per la nuova avventura televisiva. “Non si fanno queste cose... Mi avete stupita”, ha detto lei, tra le lacrime. La stessa conduttrice, poi, ha fatto notare che non è stato facile continuare la puntata dopo queste emozioni. Un siparietto che è piaciuto molto ai telespettatori, perché ha dimostrato la grande semplicità dell'attrice e il suo forte legame con la famiglia.

Il primo appuntamento con Detto Fatto è stato inaugurato con la presenza dell'attore Sergio Assisi, grande amico di Bianca che ha lavorato con lui in molte occasioni. Hanno infatti preso parte a una commedia teatrale e la loro amicizia è sempre rimasta intatta nel corso degli anni. Assisi, che tornerà a vestire i panni del poliziotto nella nuova stagione di Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti, ha dimostrato di essere un ottimo cuoco e ha regalato momenti di grande comicità al pubblico.

