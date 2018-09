Daniel è sicuramente morto. Prima il successo in tv, poi la tragedia. La notizia choc

C'è grande apprensione per la scomparsa di uno dei concorrenti più amati del talent show ''Germania's got talent''. Daniel Küblböck, talent star 33enne aveva partecipato al programma televisivo 16 anni fa ed era diventato un idolo per la sua generazione. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata in Germania e gli inquirenti sono a lavoro per capire cosa possa essere capitato al cantante. Intanto la ricostruzione dei fatti non lascerebbe scampo a Daniel. Il giovane cantante sarebbe infatti scomparso nell'Atlantico dopo essersi lanciato da una nave da crociera, l'Aida, ieri all'alba. La notizia scritta dalla Bild: Küblböck, diventato famoso grazie al talent televisivo ''Germania's got talent'', è stato cercato ovunque a bordo della nave, ma senza successo. Cosa è accaduto al cantante? Dove è finito? Dove è stato visto per l'ultima volta? Queste sono le domande che gli inquirenti si stanno ponendo. (Continua a leggere dopo la foto)



Ed è ancora il tabloid tedesco a raccontare alcuni dettagli. La cabina in cui il giovane stava soggiornando è stata trovata vuota. È per questo motivo che la ricostruzione fatta dagli inquirenti potrebbe essere corretta. Precedentemente, sempre a bordo della nave da crociera Aida, partita da Amburgo alla volta di New York, sarebbe stato visto vestito da donna, e si sarebbe lasciato andare a degli atti di teppismo, mostrandosi molto aggressivo. Le ricerche sono effettuate dalla guardia costiera canadese anche con degli elicotteri, al largo dell'Isola di Terranova, nel mare del Labrador: ma col passare del tempo le speranze di ritrovarlo in vita si attenuano sempre di più.

Il tabloid tedesco racconta un altro particolare che farebbe pensare al suicidio. Il giovane aveva manifestato un certo malessere nella sua pagina di Facebook, sia nel profilo privato che in quello pubblico, affermando ai suoi fan di subire mobbing nella scuola di recitazione che frequentava a Berlino. ''Questo mobbing degli ultimi mesi, nella mia scuola nella mia classe ha scosso la mia anima dal profondo'', aveva scritto il 3 agosto, spiegando perché avesse deciso di annullare un concerto. Accuse che la scuola ha rispedito al mittente con un comunicato stampa.

''L'affermazione di mobbing nella nostra scuola la respingiamo con fermezza. Siamo sconvolti e scioccati dalla scomparsa del nostro allievo Daniel'', si legge in un comunicato dell'Istituto. In passato Daniel Küblböck si è distinto nel panorama musicale grazie alla sua voce alta e il suo aspetto particolare. Lanciato dal talent show - all'epoca uno dei giudici era Michelle Hunziker, che restò incantata dalla sua esibizione - dopo la sua partecipazione al DSDS ha riscosso un grande successo. È diventato imprenditore anche imprenditore nel campo delle energie rinnovabili e ha conseguito un diploma di recitazione teatrale presso la European Theatre School di Berlino.

