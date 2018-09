“Fuori!”. GF Vip, porta in faccia a lui. Per Ilary un colpo durissimo

L’estate è finita e tutti i programmi televisivi più attesi stanno per ricominciare. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Grande Fratello Vip che inizierà lunedì 24 settembre. A condurre il reality sarà la splendida Ilary Blasi che, per potersi dedicare completamente allo show, ha persino detto addio a Le Iene. E infatti negli ultimi giorni non si parla che di chi sarà la donna che prenderà il posto della signora Totti. Dopo le dichiarazioni ufficiali di Tv, Sorrisi e canzoni, sembrava ormai tutto deciso. Sembrava che a prendere il posto di Ilary sarebbe stata Alessia Marcuzzi. Ma qualcosa non torna. Nell’ultimo numero di Chi, infatti, si legge che tra la produzione de Le Iene e la Marcuzzi non c’è alcun accordo ufficiale… Quindi tutto è possibile. Anche che alla conduzione de Le Iene arrivi Belen come si vociferava tempo fa. Tornando al Grande Fratello Vip, sono usciti i nomi dei vip che parteciperanno. Curiosi di sapere chi spieremo il prossimo autunno? (Continua dopo la foto)



Tenetevi forte. Intanto, però, gira voce che il programma potrebbe essere anticipato di una settimana. Ma insomma chi sono i vip che hanno accettato la convivenza forzata? Come anticipato da TvBlog, il cast maschile è composto dal protagonista del caso canna-gate ed ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, il comico Maurizio Battista, l’atleta ed ex concorrente di Ballando con le stelle Fabio Basile, il conduttore Enrico Silvestrin e il cantante Ivan Cattaneo.

Tra tanti nomi arriva la prima doccia fredda: salta la partecipazione di Francesco Monte. Sembra infatti che il tronista sia al centro di un braccio di ferro tra Mediaset ed Endemol con la candidatura di Monte stroncata, pare – scrive Alberto Dandolo – da uno tra Piersilvio Berlusconi e Antonio Ricci. Vero che sia, Monte non dovrebbe comunque partecipare al reality, tagliato ancora una volta fuori dalla tv. Nel frattempo, al pari di molti suoi colleghi, anche Francesco condivide coi fan scatti del suo quotidiano su Instagram.

È molto attivo sul social ma una delle ultime foto non è passata inosservata. Con indosso un costume da bagno di cui sponsorizza il marchio, sdraiato su una scalinata, Monte scrive 'Besame solecito'. Ma i follower lo vedono 'diverso'. Dove sono finiti i suoi muscoli? Sembra molto più magro il bel pugliese, rispetto agli ultimi tempi.Ci hanno visto giusto i follower, anche se qualcuno, come sempre, commenta con toni un po' polemici. Più di un utente, infatti, sostiene che ora Monte sia dimagrito troppo e non abbia più forme, mentre prima era troppo 'grosso' per via di uno sport non sano. Il diretto interessato conferma tra i commenti di aver perso peso. E rivolgendosi a chi lo critica, spiega: "Sono semplicemente un po' troppo magro… e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello". Altri fan, invece, lo difendono a spada tratta, invitandolo a non curarsi delle malelingue visto che il suo aspetto rimane invidiabile.