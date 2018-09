“Ti aspettiamo”. Amici, che gioia: primo figlio in arrivo per due ex allievi

Galeotto fu Amici di Maria De Filippi per due ex allievi della scuola che stanno per diventare genitori per la prima volta. E così tra qualche mese sarà festa grande nella trasmissione amatissima che ogni anno sforna giovani promesse del mondo dello spettacolo. È notizia fresca questa della dolce attesa. A un anno dal matrimonio, i due futuri mamma e papà, che si sono conosciuti proprio nel talent, hanno annunciato via Instagram di aspettare il loro primo figlio. “Da quel giorno siamo sempre insieme tu e io, come il pane e il burro. Lovin' u already little A.”, ha lei, che è già al quinto mese di gravidanza, sotto alla foto social che la ritrae accanto al marito che le accarezza il pancino. Subito è arrivato il dolce commento di lui al post: “A. il babbo e la mamma ti aspettano come si aspetta la gioia più inebriante della vita”. Appare chiaro che 'A.' è l'iniziale che sta indicare il nome scelto per il piccolo o piccola in arrivo di cui non è stato rivelato il sesso. (Continua dopo la foto)



E chissà se il bambino o la bambina erediterà le voci di mamma e papà. Sì, perché i futuri genitori sono proprio i cantanti Giacomo Paci e Ylenia Morganti. I due, entrambi toscani e residenti a Prato, si sono incontrati ai casting di Amici a cui, però, non hanno preso parte insieme: lei ha fatto parte della classe di canto della dodicesima edizione, negli anni 2012/2013, mentre lui a quella successiva. Da quando si sono incontrati, comunque, non si sono più lasciati.

Ad agosto 2017 si sono giurati amore eterno. Lo hanno fatto sapere anche a mezzo social. "Ho pianto tanto. Ma è la cosa più bella che potessi fare nella vita. Eternità", ha scritto Giacomo pubblicando uno scatto del primo bacio da marito e moglie; “Ci sono dei grazie che non sono mai grandi abbastanza per rendere l’idea di quello che si prova. Prima di tutto grazie alle nostre famiglie perché senza di loro una giornata come questa non sarebbe potuta avverarsi”, ha scritto invece Ylenia.





“Però al di là di tutto – ha concluso la Morganti - il grazie più grande lo devo a Giacomo, a mio marito. Perché stare accanto a me non è facile, e lui ha scelto di farlo per tutta la vita nonostante tutto. Perché ogni giorno mi regala un po’ della sua luce e io divento una persona migliore”. E ora, a un anno dal sì, Giacomo e Ylenia aspettano il loro primo erede. Il post in cui danno la lieta notizia, non c'è bisogno di dirlo, è stato subito preso d'assalto dai fan: pioggia di cuoricini e di congratulazioni per la coppia nata nella scuola di Maria De Filippi.

