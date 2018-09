Uomini e Donne è tornato in tv. Finita (quasi, viste le temperature) l'estate, comincia la nuova stagione televisiva e tra i primi programmi a ripartire c'è anche quello, seguitissimo, di Maria De Filippi. Le anticipazioni erano state chiare (e corrette): si riparte dal trono over, dunque da Gemma Galgani, che quest'anno dovrà fare a meno di Giorgio Manetti. Come annunciato qualche giorno fa, infatti, il cavaliere fiorentino (o Gabbiano) ha abbandonato lo studio che gli ha dato la notorietà per dedicarsi a un progetto di tutt'altro genere, “un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”, ha anticipato al settimanale Spy. Non c'è Giorgio, ma è tornato Marco Cappagli per Gemma, il corteggiatore che a giugno scorso se ne era andato proprio perché il suo rapporto con la dama era minato dalla presenza di Manetti. (Continua dopo la foto)



E poi, visto che Uomini e Donne 2018-2019 è ripartito dal trono over, non poteva mancare una parentesi dedicata agli ex protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, freschi di avventura a Temptation Island. Qualcuno, in realtà, sperava che la prima puntata fosse del trono classico, anche per conoscere i nuovi tronisti, e l'ha fatto presente sui social. Ma tanto c'è un'intera stagione per commentare i nuovi protagonisti. A proposito di social, più che di trono si è parlato di Maria De Filippi stessa appena iniziata la prima puntata.

La conduttrice di Uomini e Donne ha infatti sorpreso in positivo i telespettatori, soprattutto quelli più social, che infatti hanno subito cinguettato come la signora Costanzo sembri più radiosa e luminosa e addirittura più giovane. Se vi siete persi la prima di Uomini e Donne, allora preparatevi a una 'nuova Maria'. Piano con la fantasia: nessun ritocchino, ma un cambio di look sì. E i fan più attenti se ne sono accorti all'istante.

Intanto l'abbronzatura. Si sa che Uomini e Donne è registrato e che le riprese sono iniziate a fine agosto, come è risaputo che la De Filippi abbia trascorso qualche giorno di relax al mare, ad Ansedonia. Ma a colpire i telespettatori, scrive il sito Gossipetv, è stata anche la nuova acconciatura. Più sbarazzina del solito. I capelli di Maria sono sempre corti e biondi, ma sono anche meno ordinati rispetto agli anni passati. Leggermente scomposti. Un look, questo, che ci fa fare un salto nel passato. Anni addietro, infatti, la De Filippi aveva già sfoggiato questa capigliatura e, a giudicare dai complimenti in rete, i fan apprezzano questo ritorno.

