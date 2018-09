Segnate questa data: 24 settembre 2018. Quel giorno – o meglio: la sera – comincerà la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality che si svolge nella Casa di Cinecittà dedicato ai volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Alla guida ancora Ilary Blasi che, dopo l'addio a 'Le Iene Show' e un'estate impegnativa in tv ma anche un po' di relax con la famiglia, non è pronta a tornare. È prontissima. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini e per quanto riguarda il cast di questo GF Vip 3 in partenza alcuni nomi sono già stati confermati. Non mancheranno sorprese e colpi di scena dell'ultimo minuto, ma abbiamo già la certezza che vedremo Walter Nudo, Francesco Monte, Giulia e Silvia de Le Donatella, Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi, Benedetta Mazza, Enrico Silvestrin e Jane Alexander. Per quanto riguarda la padrona di casa, invece, c'è una novità. Riguarda il look, sempre curatissimo. (Continua dopo la foto)



La moglie di Francesco Totti, che ormai è diventata una presenza fissa nelle trasmissioni Mediaset, è apparsa con un look inedito nelle ultime foto apparse sui social network. Anche la pagina fan a lei dedicata – Ilary Blasi fanpage – ha pubblicato uno scatto in cui la 'nuova' Ilary posa insieme al team che si occupa dell'organizzazione e della presentazione del Grande Fratello Vip 3 e tutti già si chiedono se sfoggerà questo look anche durante il reality. Bellissima come sempre, in queste ultime foto di gruppo la Blasi ha una nuova acconciatura.

La conduttrice, da sempre biondissima, e che fino a qualche giorno fa abbiamo visto con i capelli lisci e la riga laterale, in questa occasione si è mostrata diversa: ha legato i capelli in uno chignon alto e sfoggiato una frangia che ricorda gli anni Settanta con i ciuffi più lunghi che le scendono ai lati della fronte. Ha poi completato il look total black con pantaloni aderenti fino alla caviglia, una maglia con le maniche a tre quarti e lo scollo a V e i suoi amati décolleté Casadei modello Blade.





Vestiti a parte, che ne dite di questa acconciatura diversa? Vi piace? Il post su Instagram sulla fanpage della Blasi ha totalizzato oltre 400 like. Ora resta da capire se Ilary ha voluto solo stupire i fan o se manterrà questa acconciatura anche in puntata. Una cosa è certa: sta benissimo. Qualche giorno fa ha fatto un altro leggero cambiamento. Lo ha mostrato con uno scatto sempre la sua pagina fan: Ilary insieme ad Annamaria Finelli, che è soprannominata 'la regina delle sopracciglia'. E in effetti, a guardare bene lo scatto, eccola sfoggia delle arcate appena sistemate. In questo caso, però, i fan si sono un po' divisi. Per alcuni stava meglio prima, con le sopracciglia più naturali.

