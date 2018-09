Classe 1979, con la sua solarità che buca lo schermo, Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano. Dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, inizia la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. Dal 2005 a settembre 2013 ha lavorato come inviata, consulente e conduttrice del notiziario nel programma A sua immagine, in onda su Rai 1. Francesca ha condotto, sempre per il piccolo schermo, Videozine, Fictionmania, Cultbook. Prima di approdare a Unomattina, ha presentato insieme a Tiberio Timperi Unomattina in famiglia. Dal 2014 al 2017 è stata al timone di Unomattina insieme a Franco di Mare. Da settembre 2017 e per tutto il 2018 la promozione a ‘’La vita in diretta’’, dove è arrivata per sostituire Cristina Parodi impegnata con Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel settembre del 2018, con la nuova stagione 2018-2019, la giornalista viene confermata al timone de ‘’La vita in diretta’’. Accanto a lei non c’è più Marco Liorni, ma il collaudatissimo conduttore Tiberio Timperi. Francesca è alta 170 centimetri per 50 chili di peso. È una tifosa sfegatata della Juventus. “Quando abitavo a Massa, mi è capitato spesso di fare partite miste uomini-donne e, una volta, non so come sia successo, con un mio tiro la palla è finita in rete: questa azione mi ha reso celebre per mesi!”, ha raccontato a Famiglia Cristiana.

Per mantenersi in forma pratica nuoto, e le piace molto andare a sciare con gli amici. Quando si è trasferita giovanissima a Roma per frequentare l’università cercava di guadagnare qualche soldo leggendo libri a ragazzi non vedenti. Al settimanale ''Vero'', la giornalista e conduttrice ha raccontato la sua esperienza: “Leggevo testi universitari a ragazzi non vedenti. - ha spiegato Francesca Fialdini - Mi davano poco più di trecento euro al mese ma imparavo di tutto”.

Al settimanale Confidenze la conduttrice ha rivelato di avere un compagno: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più.” La conduttrice è stata pizzicata dai paparazzi a cena in compagnia del collega Pif, e per un certo periodo è circolata la voce di una loro liaison ma non è mai arrivata alcuna conferma o smentita a riguardo.

