Isoardi-Salvini: lei debutta a ”La prova del cuoco”, e lui? Il gesto è davvero clamoroso 

Elisa Isoardi ha fatto il suo atteso debutto a La prova del cuoco. Dopo aver sostituito Antonella Clerici durante la sua gravidanza nel 2008 (e per l'anno successivo), da oggi è ufficialmente lei la padrona di casa del programma. Un ritorno stabile dopo la decisione della Clerici di abbandonare l'appuntamento quotidiano di RaiUno per dedicarsi alla famiglia e a nuovi progetti televisivi, tra i quali anche la trasmissione del sabato sera della prima rete nazionale ''Portobello''. ''È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere - ha detto in apertura di programma un'emozionata Elisa Isoardi - Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, un grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto''. I cambiamenti sono evidenti, a partire proprio dai primi minuti. Sigla nuova con ingresso accanto ad Andrea Lo Cicero per poi strizzare apertamente l'occhio al suo precedente "Buono a sapersi". (Continua a leggere dopo la foto)



Del resto, non è facile prendere le redini di un programma che ha sempre avuto il volto accogliente e amichevole di Antonella Clerici, associata a La prova del cuoco fin dalla prima puntata. Su Twitter, grande è la nostalgia per Anna Moroni e le proverbiali canzoncine. In studio è arrivata anche Caterina Balivo, ospite eccellente in vista del programma ''Vieni da me'': ''C’è una persona in particolare che è arrivata qui in studio solo per te, vuole abbracciarti, baciarti e farti il vero in bocca al lupo. Ecco chi è''.

Dalle quinte dello studio è arrivata la mamma con un bouquet di rose fra le mani. Un momento di grande emozione per la conduttrice che per la sua conduzione ha scelto un format un po' diverso rispetto a quello della Clerici. Il duello di mezzogiorno, per fare solo un esempio, si esaurisce in nemmeno un quarto d'ora. Ma ad attirare l'attenzione del web è stato il tweet del compagno della Isoardi, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

“Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con La Prova del Cuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”, ha cinguettato Salvini pubblicando anche una fotografia della Isoardi. In pochi minuti il post è stato sommerso di commenti: ''Porterà avanti la battaglia contro il pepe nero?'', chiede Cristian ironicamente. mentre Emilia risponde: ''Farà anche la battaglia contro il cous cous?''.

