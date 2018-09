Lo scorso luglio il triste annuncio. Carolyn Smith, coreografa di 'Ballando con le Stelle', deve continuare la sua lunga ed estenuante battaglia: deve sconfiggere il tumore al seno contro cui sta lottando da diversi mesi. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul suo profilo, in italiano e in inglese, per informare i follower riguardo le sue condizioni di salute. "Ho parlato con i medici – ha spiegato lo scorso luglio -. C’era il sospetto che il cancro andasse nelle ossa, ma per fortuna non è cosi. Sono pulita. Il tumore, ora parlo di tumore non più di 'intruso', è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché non andrà via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo - ha aggiunto -. Andiamo avanti così, positivamente sempre con un bel sorriso. Sono forte e ci sono ancora!". E adesso, quaranta giorni dopo, è sempre lei a fornire ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. (Continua a leggere dopo la foto)

In un'intervista al settimanale 'Gente', infatti, Carolyn Smith ha specificato: "Ora mi vedo meglio, più bella. Continuo le cure e le sedute di chemioterapia e non mollo, anche se ammetto di avere qualche momento di grande fragilità. Per fortuna però durano poco, prevale la grinta che mi fa affrontare ogni giorno con un sorriso nuovo e la voglia di fare, di sognare, di lavorare. E di ballare". L'insegnante di 'Ballando con le Stelle', intanto, lancia una nuova idea per aiutare tutte le donne costrette a combattere contro questo terribile male.

Carolyn Smith, come rivela al settimanale Gente, ha deciso di fondare la Sensual Dance Fit, per la danzaterapia, che consiglia a tutte le donne che hanno vissuto o vivono la sua stessa situazione: "Il mio corpo provato dalla malattia rispondeva pochino, così ho deciso di comunicare con il linguaggio che mi è più familiare: il ballo. Devo molto alla danza. Per questo ho deciso di offrire il mio percorso a tutte le donne che desiderano rimettersi in gioco". Il volto noto del programma di Milly Carlucci, nonostante la malattia, pensa positivo e guarda con fiducia al futuro. Come? Pensando a un salotto tv tutto per lei... (Continua a leggere dopo la foto)







"Mi piacerebbe un programma tutto mio, magari un salotto per le donne, una cosa da aggiungere al mio amato Ballando. Lo spunto viene dalle migliaia di signore, di ragazze che mi scrivono, mi fermano ogni giorno per strada trattandomi come un’amica, come un punto di riferimento. Il loro essermi vicina mi dà grinta". Insomma, Carolyn è una vera guerriera e tutto farà eccetto che mollare.

