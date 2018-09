È un anno di rivoluzioni per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva dimenticherà difficilmente questo 2018. La Clerici, infatti, da oggi ha lasciato ufficialmente posto a Elisa Isoardi dietro il bancone de La Prova del Cuoco. In un'intervista rilasciata a Oggi, la conduttrice ha ammesso di avere passato a piangere l'ultima notte che ha preceduto la puntata in cui si sarebbe dovuta congedare dal suo pubblico: “La notte prima dell’ultima puntata l’ho passata a leggere quello che mi scrivevano sui social: ho pianto talmente tanto che la mattina dopo mi sono svegliata con un orzaiolo nell’occhio e in puntata non ho mai praticamente trattenuto le lacrime”. Antonella Clerici ha affidato al suo profilo Instagram il suo addio alla città di Roma. A partire dallo scorso luglio l’ex conduttrice de La prova del cuoco si è trasferito insieme al compagno Vittorio Garrone e alla piccola Maelle, la figlia nata dall'amore con Eddy Martens. (Continua a leggere dopo la foto)



Antonella ha scelto di dare un taglio alle radici che da 28 anni la tenevano ancorata alla città di Roma per poter cominciare una nuova fase della sua vita, un periodo che trascorrerà dedicandosi soprattutto alla sua famiglia. Nostalgica, oggi ringrazia il luogo che tanto le ha regalato. "Ho vissuto 28 anni a Roma, una città che mi ha dato moltissimo: la mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell'ultima notte da 'romana' penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma, per tutto". (Continua a leggere dopo la foto)



E allora, come va la nuova vita di Antonella Clerici? In attesa di ricominciare sul piccolo schermo tv con 'Portobello' - programma che avrà inizio da ottobre su RaiUno -, la conduttrice si dedica solo ed esclusivamente alla famiglia. Come già detto, Antonella è andata a vivere lontano da Roma, ad Arquata Scrivia, un piccolo paese in provincia di Alessandria, il compagno Vittorio Garrone ha una villa di famiglia. È con lui che volta pagina e ovviamente con la figlia Maelle, avuta dall'ex compagno Eddy Martens. Ed è proprio quest'ultima a voltare pagina lontano dalla Capitale: per lei oggi primo giorno di scuola e nuovi compagnetti tutti da conoscere. (Continua a leggere dopo la foto)



A documentare il tutto è mamma Antonella. La Clerici, infatti, su Instagram ha fatto una dedica toccante per la figlia avuta con Eddy Martens: "Primo giorno della nuova scuola - scrive su Instagram accanto una foto di Maelle, zaino in spalla, pronta per iniziare l'avventura - Nuovi inizi, si ricomincia. Si volta pagina con gioia verso nuove avventure, nuovi amici, nuove realtà con il cuore". Proprio oggi che Elisa Isoardi ha 'riaperto' il bancone de La Prova del Cuoco.

Leggi anche:

“Ho paura…”. Antonella Clerici, confessione inaspettata. Una sfida enorme per lei

fbq('track', 'Gossip');