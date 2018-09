Oggi inizia una nuova era. Caterina Balivo sarà in televisione alle ore 14. Ma non alla guida di Detto Fatto né su RaiDue. La conduttrice napoletana, infatti, è pronta a dare il via al nuovo 'format' televisivo che prenderà il via, proprio oggi, su RaiUno: si tratta di 'Vieni da me', uno show che sostituisce, nel palinsesto dello scorso anno, il quiz-game di Alessandro Greco, 'Zero e Lode'. Ma cosa c'è da aspettarsi dal nuovo programma di Caterina Balivo? Come riferisce lei stessa a 'Panorama', si tratta di un format non nuovo al 100%: "Si basa sull’Ellen DeGeneres Show, dunque è scritto da zero solo per metà. Ovviamente l’abbiamo adattato al gusto italiano, giocando molto sull’ironia e l’irriverenza: lei è una comica io invece sono una conduttrice, lei va in onda la mattina noi invece alle due su RaiUno". Cosa succederà durante l'ora e mezza di trasmissione? La Balivo promette: "Ci saranno molte sorprese che riguarderanno le persone comuni, che si raccontano o si esibiscono". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma ci sarà spazio anche per personaggi famosi: "Vip che metteremo sulla graticola o che parleranno di loro in chiave inedita: partiamo con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, i due protagonisti de Il paradiso delle signore". In studio, a 'Vieni da me' con Caterina Balivo, ci saranno delle presenze fisse: "Tra cui un esperto di gossip, uno di astrologia, uno di tv e poi altri volti noti. Partiamo e poi vedremo come si evolveranno queste presenze". (Continua a leggere dopo la foto)



Certo, la nuova vita di Caterina Balivo è tutta da scoprire. E come sempre accade in queste circostanze l'ansia e la paura rischiano di diventare protagoniste indesiderate. Come rivela lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni: "In questo momento ho mille paure, è complicato ricominciare da zero, coinvolgendo la famiglia. Poi, però, penso che è così bello che la vita mi dia l'opportunità di cambiare tutto per fare una cosa nuova. E, soprattutto, era il momento di farlo. Anche se costa sacrificio. Non è mai facile partire con un programma tutto nuovo". La sfida con Maria De Filippi (presente su Canale 5 con 'Uomini e Donne') e Bianca Guaccero (erede proprio della Balivo a 'Detto Fatto') come viene vissuta dalla conduttrice napoletana? "Noi partiamo da zero: la sfida è far funzionare Vieni da me, non vincere, e dare ritmo a quella fascia oraria. I conti li faremo a fine novembre. L’obiettivo è diverso, anche rispetto agli altri competitor: competo con me stessa. Poi con Detto Fatto non vivo la competizione perché ho scelto io di lasciare: quel programma è un gioiellino e avrà vita lunga". Anche perché la Balivo sa benissimo che con la De Filippi la sfida è alquanto dura: "Lei è la Cristiano Ronaldo della televisione italiana". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Giovanni Ciacci, amico ed ex collega di Caterina Balivo, protagonista da oggi pomeriggio con la nuova stagione di 'Detto Fatto', ha voluto fare un grosso in bocca a lupo alla 'rivale' su Twitter: "Siete pronti ? Noi si…Oggi ore 14 Rai2 @dettofattorai @biancaguacceroreal @instarai2 @todaroraimondo @gianpaologambi @pinellapassaro…Un grande in bocca al lupo a @caterinabalivo per la sua nuova avventura...".

