“Quel tumore, proprio lì”. Elisa Isoardi, la confessione choc. La sua dura battaglia

Elisa Isoardi si appresta a vivere una nuova avventura televisiva. Da oggi, lunedì 10 settembre, dopo un lungo chiacchiericcio, non senza qualche polemica, la conduttrice TV prenderà il posto di Antonella Clerici dietro il bancone de La Prova del Cuoco. A partire dalle 11:30 una nuova stagione del cooking-show aprirà i battenti e segnerà l'anno zero. Oggi, dunque, si apre una nuova epoca per il programma TV di RaiUno. Nei giorni scorsi il passaggio di consegne è divenuto ufficiale anche su Instagram: Antonella Clerici è andata a trovare Elisa Isoardi; tra le due, almeno sui social, non c'è nessun problema, contrariamente a quanto paventato dagli ambienti 'gossippari'. La Clerici, che a 54 anni ha deciso di cambiare vita, lascia la trasmissione a chi già nel 2010 l'aveva sostituita. Certo, per Elisa Isoardi negli ultimi sette anni le cose sono parecchio cambiate. Specie dal punto di vista sentimentale. (Continua a leggere dopo la foto)

Come noto, infatti, la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco è la compagna di Matteo Salvini, capo della Lega nonché titolare del Viminale e vicepremier del Governo Conte. La coppia è molto chiacchierata da sempre: lo scorso anno si è passati da un possibile matrimonio a un 'probabile' bacio-traditore di Elisa Isoardi. Una crisi passeggera superata brillantemente anche perché, a sentire Elisa, oggi le cose tra i due vanno alla grande: "Matteo è il mio orso. È restio nei complimenti ma l'altro giorno - ha raccontato in una recente intervista a 'Oggi' - mi ha fatto emozionare dicendomi di essere orgoglioso di me e di quel che faccio sul lavoro".

Dunque, l'amore va alla grande per Elisa. Anche il lavoro perché avere un programma tutto suo, sul primo canale Rai, non capita di certo tutti i giorni. Eppure, non tutti forse sanno che la Isoardi ha rischiato di perdere la voce a causa di una brutta malattia. Lo ha raccontato lei stessa ormai quattro anni fa, nel 2014, quando ha dovuto affrontare il tumore. Nel corso di un'intervista sul settimanale Di Più, la conduttrice ha voluto condividere una confessione molto intima: "Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra - ha raccontato la Isoardi su Di Più - Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c'era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce". (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora, la Isoardi ha spiegato che: "Anche se nella maggior parte dei casi questo tumore risulta benigno, non va certo sottovalutato. L'intervento molto delicato e in anestesia totale, durante il quale il medico ti entra nella gola ed esporta il polipo, è riuscito perfettamente. Il materiale tumorale, per fortuna, è risultato benigno. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l'operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista".

Leggi anche:

“Quella cosa che mi ha detto”. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, roba privatissima. Hai capito…

fbq('track', 'Gossip');