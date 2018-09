In questa ultima settimana si è parlato molto di Milly Carlucci, e la questione sollevata da molti telespettatori e addetti ai lavori è stata questa: porta la parrucca? La diretta interessata ha affrontato l’argomento dando una sua chiara e definitiva risposta: nessuna parrucca, si tratta solo di extension. La Carlucci in effetti ha confessato di avere il profondo timore di “rimanere con tre peli in testa” e che proprio per questo motivo preferisce utilizzare le extension per non stressarli. A suo avviso i capelli lunghi le stanno molto meglio di quelli corti e quindi le extension rappresentano una vera necessità. Sarà la verità? Intanto, nei mesi passati, Milly Carlucci ha parlato di una rara malattia che l’affligge da anni… Milly Carlucci ha così deciso di rivelare a tutti i segreti della sua rara malattia e il modo fortuito e inaspettato con cui l’ha scoperta e come ogni giorno ci deve fare i conti. (Continua a leggere dopo la foto)

Rivela così di essere allergica al sole. Se ne accorse seguendo il figlio, Patrick, durante una regata: "Eravamo a Bracciano, vicino Roma. Io ero con mio marito su un barchino. C’era molto sole, faceva caldo. Indossavo dei bermuda e, nonostante fossi coperta con una maglietta e un cappello per ripararmi dai raggi, all’improvviso mi comparvero quelle macchie: una sul collo del piede, due sul décolleté e un altro paio sui polsi". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi rivolsi allarmata a mio marito: 'Guarda la mia pelle, che cosa mi sta succedendo?'. Così decidemmo di dirigerci al pronto soccorso più vicino". Il problema fu curato con una crema al cortisone, ma oggi la conduttrice è molto attenta, quando si tratta di esporsi. "Purtroppo non ci sono medicine che guariscono completamente questo disturbo. L’unica soluzione è la prevenzione: mai abbronzarsi". (Continua a leggere dopo la foto)

"Da maggio a settembre, mesi più assolati, evito di stare al sole e indosso cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe pantaloni di cotone fino alla caviglia, sia al mare e sia in montagna, dove per l’alta quota i raggi solari sono forti e nocivi. In città senza protezione solare totale – ha concluso – non potrei uscire di casa".

