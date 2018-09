Milly Carlucci è da qualche anno l'eterna rivale di Maria De Filippi: le due, infatti, rispettivamente con Ballando con le Stelle e C'è posta per te (senza dimenticare Amici), sono le reginette del sabato sera. La padrona di casa del programma di RaiUno, 63 anni, domani sera però sarà protagonista in occasione di un evento di beneficenza ideato da Andrea Bocelli. Nello show intitolato La notte di Andrea Bocelli nello scenario dell’Arena di Verona e con l’accompagnamento di una grande orchestra l’artista accoglie tanti ospiti del cinema e del mondo dello spettacolo mentre interpreta alcune delle pagine più belle della lirica sempre con l’obiettivo di raccogliere fondi per beneficenza. Oltre Milly, tra gli ospiti insieme al tenore ci saranno Richard Gere, Morgan Freeman, Luisa Ranieri, Michele Placido, Valeria Golino, Catherine Deneuve, Flavio Insinna. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, Milly Carlucci può già dirsi soddisfatta del risultato raggiunto per Carlotta Mantovan: lo scorso aprile, in un'intervista al Corriere della Sera, la Carlucci si era esposta in prima persona affinché la moglie del compianto conduttore televisivo potesse trovare posto nei palinsesti Rai. E, come noto, la Mantovan sarà impegnata già da questa settimana su Rai Tre grazie al programma 'Tutto in Salute'. Parlando dei suoi esordi televisivi, invece, la Carlucci ha sempre rivelato di non aver mai prestato particolare attenzione all'estetica: "Non ho mai chiesto di essere truccata, niente parrucchieri. Andavo in video e basta. Non stavo a pensare all'immagine, ma ai contenuti. Venivo dal liceo Classico, la mia mentalità era quella del fare: avere qualcosa da dire e dirlo bene. In tutti gli anni iniziali non ho minimamente pensato all'aspetto fisico". (Continua a leggere dopo la foto)

E a proposito di estetica, una curiosità che molti hanno su Milly Carlucci riguarda la sua acconciatura. Una chioma perfetta, lunga e senza un capello fuori posto: il segreto della padrona di casa di Ballando con le Stelle? Secondo molti è la parrucca. Per tanti utenti del web, infatti, la conduttrice sarebbe dovuta ricorrere a questo rimedio a causa dell'alopecia, una malattia che provoca la caduta dei capelli. E c'è chi fa ironia sui social: "Vorrei parlare solo della parrucca di Milly Carlucci nello spot di Ballando", ma anche "La parrucca di Milly miglior attrice non protagonista". Ma è davvero così? A risolvere il mistero ci ha pensato lei stessa: in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, Milly ha spiegato come si prende cura dei suoi capelli, rivelando di utilizzare le extension perché ha paura di stressarli troppo. (Continua a leggere dopo la foto)



Milly Carlucci porta davvero la parrucca? Lei stessa ha rivelato al settimanale 'Oggi': "In realtà non mi sono mai piaciuta – ha confessato qualche tempo fa -, detesto la lunghezza dei piedi e ho paura di rimanere con tre capelli in testa. Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi".

