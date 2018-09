Anche se ora la prima, inedita edizione di Temptation Island Vip domina le cronache, non ci siamo affatti dimenticati dei protagonisti di quella Nip. A ben guardare, il docu-reality estivo di Filippo Bisciglia si è concluso poco tempo fa e nell'ultima puntata dello show, il conduttore ha tirato le fila. Due personaggi a caso: Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Se il falò, uno dei pochi avvenuto allo scadere dei 21 giorni previsti dal regolamento della trasmissione, è finito malissimo, il confronto finale a un mese dalla fine delle riprese è andato peggio. Funziona così: 30 giorni dopo l'ultima puntata, Bisciglia va a trovare le coppie per capire se c'è stata un'evoluzione nel loro rapporto. Beh, nel caso di Lara e Michael era proprio finita. Ma Michael, parole sue, si è pentito e ha provato a ricostruire il rapporto. Peccato che poi il conduttore abbia mostrato a Lara un filmato con le confessioni della tentatrice Rita. Con lei, ha assicurato la single, Michael si è fatta sentire di continuo. Insomma, l'ha sbugiardato e Lara non poteva credere ai suoi occhi. (Continua dopo la foto)



Li avevamo lasciati così. Separati. E la situazione non è cambiata come mostra la clip anticipata dalla pagina Facebook di Uomini e Donne che fa vedere parte di quanto accadrà nella puntata del 10 settembre 2018. Il pubblico, come detto, li ha visti l’ultima volta nella puntata conclusiva di Temptation Island, quella in cui Lara, dopo aver scoperto tutto, ha definitivamente mollato Michael perché convinta di meritarsi di più.

Intanto salta subito all'occhio che Lara, nella puntata di Uomini e Donne a cui ha partecipato e che vedremo presto, sfoggia un nuovo look. Ma che è successo in studio, quando Lara ha rivisto il suo ex? Un filmato la mostra ribadire a Michael di avere capito di non voler più tornare sui suoi passi. Una decisione maturata a seguito del “tradimento doppio” del suo ex che le ha chiesto più volte di tornare insieme mentre corteggiava in segreto la single Rita. “Mi avevi detto che la sentivi per parlarle di me, non per chiederle di stare con te”, lo ha quindi accusato lei, nello studio di Maria De Filippi.

Michael non ha potuto fare altro che restare in silenzio. Il tatuatore ha pronunciato solo poche parole, sicuro di meritarsi la rabbia di Lara e la sua reazione furiosa. In pratica faceva il doppio gioco. La tentatrice Rita ha confidato alla redazione di Temptation di essere stata contattata più volte da lui. Michael le avrebbe proposto di stare insieme in più di un’occasione, dicendosi disinteressato a tornare con Lara. Ma nel frattempo, come ha ammesso lui stesso, telefonava a Lara per farsi perdonare. E ora è rimasto da solo. Va anche detto che Lara è entrata subito nelle grazie del pubblico e questo può aver pesato sulla situazione di Michael. Inoltre, di recente, la Zorzetto ha chiesto ai suoi fan di smettere di insultarlo. Non abbiamo ancora visto tutta la puntata, ma dalle anticipazioni appare chiaro che Lara è un fiume in piena e che a Michael non resta che incassare.

