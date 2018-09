Rete 4 si rifà il look per la nuova stagione. La rete Mediaset, come ampiamente annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti 2018/2019, vivrà una sorta di anno zero. Tanti cambiamenti in arrivo, alcuni di questi già andati in porto come l'avvento di Gerardo Greco sulla poltrona più 'ambita': quella di direttore del telegiornale. Il giornalista, infatti, dallo scorso 10 agosto è al 'vertice' della redazione di Rete4: "Dalle prossime settimane metteremo in atto una vera e propria rivoluzione" ha dichiarato all’Ansa Mauro Crippa, dg Informazione Mediaset. Nato a Roma nel 1966, laureato in scienze politiche, Greco ha svolto in Rai gran parte della sua esperienza professionale. Corrispondente da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013), successivamente conduttore di UnoMattina Estate e dal 2013 al 2017 di Agorà su Rai3, è stato anche direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1. E adesso Gerardo Greco promette di 'rompere le uova nel paniere' a tanti politici con il suo nuovo programma TV... (Continua a leggere dopo la foto)



Gerardo Greco, insieme con Roberto Giacobbo, è uno dei volti nuovi di Rete 4. Passato dalla Rai a Mediaset è lui il nuovo direttore del Tg4, ma è anche al timone di 'Viva l’Italia', il programma di approfondimento dedicato alla politica e alla società: "Le racconteremo a partire dalle storie personali per offrire a chi ci guarda non parole ma fatti" rivela in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Quali saranno gli argomenti 'caldi' che saranno affrontati all'interno del nuovo talk-show politico? "Ci porremo ogni volta una domanda molto semplice - rivela Greco al settimanale - di cosa parla la gente oggi? Sarà un programma emotivo e narrativo: vi faremo vedere i migranti, con immagini che sicuramente suscitano emozione, ma poi vi spiegheremo il perché succedono certe cose. Cronaca, ma anche analisi". (Continua a leggere dopo la foto)



L'obiettivo di Greco è quello di rubare una 'fetta' di pubblico a RaiUno con il suo 'Viva l'Italia': "Bisogna modificare il Dna della rete, trasformandola da una tv narrativa a una di attualità. Viva l’Italia andrà proprio in questa direzione. Sono stato dodici anni corrispondente per il tg da New York e altrettanti ne ho fatti ad Agorà: penso che il mio racconto dell’attualità possa catturare l’interesse anche del pubblico di Raiuno, portandolo su Rete 4". E quando mancano pochissimi giorni al via, arriva una notizia che potrebbe far raffreddare gli entusiasmi di Gerardo Greco... (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riferito da Dagospia, infatti, pare che Rtl 102.5 stia pensando di dare mandato ai propri legali di diffidare Mediaset dall'uso del marchio "Viva l'Italia". Il motivo? Semplice: da più di vent'anni è questo il nome della trasmissione di punta della emittente guidata da Lorenzo Suraci, condotto da Angelo Baiguini e Valeria Benatti. Insomma, l'accusa è di plagio. Cambierà idea Gerardo Greco? Difficile che possa mutare il nome a pochi giorni dall'inizio della trasmissione.

