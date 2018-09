Paola Caruso, la ex Bonas di Avanti un altro, è incinta di quattro mesi. È felice, ma è anche un momento molto difficile per lei. Ha raccontato tutto in un'intervista al settimanale Chi, a cui ha confidato che il suo compagno e padre del bambino in arrivo, Francesco Caserta, l'abbandonata subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino Express', l'ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – ha raccontato la ex naufraga dell'Isola dei Famosi che presto sarà protagonista di Pechino Express - Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. La Caruso si è anche detta pronta a fare il test del Dna per certificare la paternità del bambino, qualora dovesse essere necessario. Insomma, sta vivendo proprio un momento drammatico. (Continua dopo la foto)



“Non capisco cosa sia successo – ha continuato Paola su Chi -, visto che nelle nostre intenzioni c'erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così”. Era da un anno circa che i due stavano insieme: sembravano felici e già avevano parlato di nozze.

Ma poi qualcosa deve essersi rotto. Ma stando sempre alla versione della Caruso, lei sarebbe anche disposta a riconciliarsi con Caserta: a "seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà". Ora, dopo giorni, arriva la replica di Caserta. Fino a oggi l’ex compagno della Caruso non aveva replicato alle accuse, ma ora ha deciso di rompere il silenzio sulla questione attraverso il suo profilo Instagram per dire la sua sulla vicenda e anche per rispondere ai mittenti di messaggi denigratori nei suoi confronti.

“Non perdete il vostro tempo con questi commenti poco gentili nei miei confronti perché come in tutte le cose bisognerebbe sentire le due versioni – ha fatto sapere Caserta in una Storia - Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti”. La Caruso, nel frattempo, ha già mostrato una foto del pancione sui social e scritto questa didascalia: "Dio mi ha donato il regalo più grande che una donna può desiderare ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino".

