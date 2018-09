“Grazie”. Carlotta Mantovan in tv: quanta emozione all’esordio in Rai

Che fosse ufficiale si sapeva già da un po', ma ora è diventato imminente il ritorno di Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, sul piccolo schermo. La puntata di esordio di Tuttasalute, la storica trasmissione condotta da Michele Mirabella e Pierluigi Spada, tornerà nuovamente in onda da lunedì 10 settembre a partire dalle 10.45. "Tuttasalute" è un programma interamente dedicato alla prevenzione e agli aspetti della vita quotidiana che possono concorrere a migliorare lo stato generale della nostra salute. Va in onda tutte le mattine e fornisce dei consigli concreti ai telespettatori al fine di suggerire uno stile di vita regolare e sano per potere conservare corpo e mente al meglio. Come detto, la trasmissione ripartirà tra qualche giorno ma ad Agorà Estate il cast al completo ha voluto anticipare i principali temi della prima: vaccini e bufale. E c'era anche Carlotta, che era visibilmente emozionata per essere la new entry del programma. (Continua dopo la foto)



"Con l'arrivo di Carlotta Mantovan, una splendida collega, abbiamo chiuso un bel trio", ha detto Mirabella confermando il piacere di lavorare con la moglie di Frizzi ed estendendo poi i complimenti a tutta la squadra, presentandola come una "buona truppa" allestita per la stagione in arrivo. Come detto, alla presentazione del cast di Tuttasalute, c'era anche lei, la Mantovan. Era emozionatissima e con la voce tremante ha ringraziato tutti e spiegato di cosa si occuperà all'interno del programma.

“Ritorniamo lunedì per parlare di salute, benessere e costume – ha detto Carlotta al suo esordio sulla terza rete Rai - Parleremo di vaccini già dalla prima puntata e ci occuperemo anche delle fake news. Mi occuperò di questo, smascherare le bufale che riguardano argomenti di salute e attualità. Ringrazio Pierluigi, ringrazio Michele per l'accoglienza, alla Rai e al direttore di Rai3 Stefano Coletta. A tutta la squadra che mi accoglierà da lunedì”.





E così, come auspicato da più fronti dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan torna in tv. Era stata Milly Carlucci, pochi giorni dopo il funerale dell'amico e collega, a rivolgere un appello alla Rai: "Visto che la nostra è davvero una famiglia - aveva spiegato la conduttrice - vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai". E così è stato: da lunedì 10 settembre, tutte le mattine su Raitre, ci sarà anche Carlotta Mantovan a Tuttasalute.

Carlotta Mantovan a Miss Italia 2018 nel ricordo di Fabrizio Frizzi. Cosa farà