Giornalista e conduttrice televisiva nota soprattutto per aver ideato il programma politico ‘’Agorà’’, di cui è stata anche conduttrice e inviata. Serena Bortone ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami) occupandosi di cronaca, costume, inchieste e soprattutto di politica. Nel 2007 ha guidato come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le Primarie del Partito Democratico. Romana, classe 1970, è anche autrice televisiva. Ad Agorà è un volto noto al quale il grande pubblico ormai si è affezionato dal 2013, quando iniziò e tenne a battesimo Agorà Estate. Esordisce nel 1994 nella trasmissione cult a difesa dei cittadini ‘’Mi manda Lubrano’’. Dopo una parentesi sulle inchieste, la giornalista fa il salto in politica, ma sempre in qualità di giornalista per TeleCamere. (Continua a leggere dopo la foto)



Quando ritorna, nel 2007, alle inchieste il ruolo cambia: non più da inviata ma come autrice. In questa veste realizza una trasmissione dedicata a Sergio Mattarella condotta poi da Federica Sciarelli (volto storico di ‘’Chi l’ha visto?’’) con la partecipazione di Corrado Augias: ‘’Dodicesimo presidente’’. Nel 2016 è ideatrice e conduttrice di due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, dal titolo “Tutti salvi per amore”, in onda in seconda serata su Rai 3.

Il 28 giugno 2017 con l'uscita dei palinsesti Rai viene annunciata la notizia che la giornalista prenderà il posto di Gerardo Greco alla conduzione del programma Agorà in onda su Rai 3. Durante il suo primo giorno di lavoro in Rai, il conduttore Mino Damato le chiese di cercare un vero serpente per la loro ospite in studio, la sorella maggior di Michael Jackson, La Toya. La giornalista riuscì a trovare il serpente, e la cantante quel giorno lo portò attorno al collo per tutta la durata della trasmissione.

La Bortone è una grande appassionata di opera lirica, sui social condivide spesso gli spettacoli a cui le capita di assistere. Nel 2010 ha scritto insieme a Mariano Cirino il libro di narrativa "Io non lavoro – storie di italiani improduttivi e felici", pubblicato da Neri Pozza Editore e giunto alla terza ristampa. Serena Bortone (1,70 di altezza per 63 chili di peso) è nata a Roma l’8 settembre del 1970.

